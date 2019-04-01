原标题：3月制造业PMI升至50.5% 创六个月新高

3月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了3月中国制造业采购经理指数（PMI）。数据显示，制造业PMI在连续三个月低于临界点后重返扩张区间，升至50.5%，比上月上升1.3个百分点。这也是自2018年10月以来制造业PMI的最高点。

“制造业采购经理指数升至景气区间。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析称，3月生产活动加快，内需继续改善。春节过后，制造业逐步恢复正常生产，生产指数和新订单指数均升至六个月高点。其中，生产指数为52.7%，高于上月3.2个百分点；新订单指数为51.6%，高于上月1.0个百分点，连续两个月扩张加快。表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

中国银行国际金融研究所研究员李赫认为，春节扰动减退、生产恢复等，是制造业PMI回升的主要原因。从历史经验看，受春节后企业陆续恢复生产影响，3月PMI会较春节当月有所提升。

数据显示，新动能较快增长，消费品行业运行稳定。赵庆河说，3月高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI分别为52.0%、51.2%和51.4%，均明显高于制造业总体。其中，农副食品加工和医药等制造业PMI均位于53.0%及以上相对较高景气区间。

赵庆河还指出，价格指数上升，企业采购意愿增强。在流通领域部分生产资料价格上涨的带动下，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数升至53.5%和51.4%，分别高于上月1.6个和2.9个百分点，均为五个月高点。“随着供需两端回暖，企业加大采购力度，3月采购量指数升至扩张区间，为51.2%。”

值得注意的是，中、小型企业PMI为49.9%和49.3%，虽然仍低于临界点，但分别比上月上升3.0个和4.0个百分点。对此，厦门大学经济学院副教授孙传旺认为，中小型企业表现较强，受央行定向中期借贷便利等措施的影响，企业信贷获取渠道好转，同时，国家财税制度改革促进了中小企业信心持续改善，采购意愿不断增强。

李赫表示，随着供需两端继续回暖，制造业PMI未来料将持续回升。随着政策托底作用进一步显现，工业企业利润将触底回升，市场预期逐步趋好。此外，新业态、新产能正加速形成，产业结构继续优化，高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI均明显高于制造业总体。“整体来看，中国经济正逐步好转，二季度有望企稳回升，全年将呈现‘前低后高’的态势。”

(责编：杨曦、蒋琪)