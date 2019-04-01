原标题：网络零售迈向个性化定制化 1-2月零售额达10901亿元

从行业发展走势看，支持我国网络零售快速发展的产业基础、模式创新、技术应用、用户习惯等没有改变

下一步相关部门将持续监测网络零售市场发展变化情况，研究促进和规范网络零售市场举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展

今年1月份至2月份全国实物商品网上零售额达10901亿元，同比增长19.5%，与之前的高速增长有一定差距。

另据国家邮政局统计，春运期间全国邮政行业寄递服务业务量较上年同期增长35%。

电子商务已经成为消费升级的重要力量。商务部电子商务司有关负责人曾经介绍，去年以来重点从“买得便捷”和“买得优质”两方面发力。比如，出台了一系列实招，为快递企业更好适应电商发展松绑，配送“最后一公里”难题得到缓解，百姓消费更加便捷；积极会同相关部门持续打击网络侵权假冒、不公平竞争等扰乱市场秩序行为，不断净化网络消费环境，让百姓消费更安心。

值得注意的是，与全国网上零售额增速最高时相比还有一定距离。对此，商务部新闻发言人高峰表示，过去10多年来，我国网络零售市场一直保持着高速增长。

目前，我国网络零售市场有两个比较显著的特点，一是依然保持着快速增长，网络零售依然是拉动消费的重要力量；二是网络零售模式、结构进一步优化，网络零售正朝着个性化、定制化方向发展。“随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时我国网民增长红利减弱，网络零售增速逐步放缓符合经济发展规律。”高峰说，从行业发展走势看，支持我国网络零售快速发展的产业基础、模式创新、技术应用、用户习惯等没有改变，我们对2019年网络零售市场持续健康发展充满信心。

“经济面临的下行压力会影响消费者收入预期，从而使消费者在消费支出方面更为谨慎。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受经济日报记者采访时表示。但是，随着我国稳增长相关政策逐步落实，特别是在帮助企业降成本方面，不断加大减税力度、支持企业创新发展等，会不断激发企业的发展活力，从而使就业能力不断上升，稳定消费者的收入预期，对于促进消费信心回升，也会产生非常积极的作用。

赵萍认为，前两个月全国5000家重点零售企业销售额同比增长2.2%，其中网购平台销售额同比增长13.9%，“虽然前两个月的数据不容乐观，但全年消费增长前景并不悲观，因为消费增长还存在着很多积极因素”。

“其中，比较重要的就是在扩大就业方面。我国已经确定了今年扩大就业目标，会在稳就业方面进一步加大政策支持力度，从而使中等收入阶层收入增长能够更有保障。”赵萍说，另外，就是对于影响去年消费增长的主要拖累因素，如家电、通信类产品和汽车消费等方面，将进一步加大政策支持力度，从而促进这些拖累因素转变为积极因素。

电商行业未来走势如何？据高峰介绍，下一步相关部门将持续监测网络零售市场发展变化情况，研究促进和规范网络零售市场举措，推动网络零售市场健康稳定和创新发展。

商务部电子商务司有关负责人也表示，为使广大消费者通过电子商务享受到更多更好的商品和服务，未来将营造更优的网络消费环境，打造更实的消费促进举措，释放更多的进口消费潜力。

(责编：杨曦、蒋琪)