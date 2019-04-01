对金融等领域虚假违法广告执法力度将加强

本报讯 （记者杨召奎）国家市场监督管理总局3月29日发布通知，要求各地市场监管部门以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点，突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介；针对医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等领域的虚假违法广告，要加大执法力度。
同时，通知明确指出，各级市场监管部门要集中力量查处一批情节严重、性质恶劣、社会反响强烈的大案要案，综合运用行政处罚、刑事打击、信用监管、联合惩戒、曝光案件等手段，形成有效震慑。对违法情节严重的案件，上级机关要挂牌督办，不得以行政约谈代替行政处罚，不得以行政处罚代替刑事处罚。
通知要求，加强互联网广告监测。要主动适应移动客户端、新媒体账户等互联网广告快速发展新的形势需要，创新监测方式，提升互联网广告监测能力，为深入开展互联网广告整治提供有力支撑。强化监测结果运用，加强监测数据分析研判，规范监测线索处置，对总局派发的涉嫌违法线索要及时依法处理，做到件件有落实。
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