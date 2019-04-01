原标题：LV、GUCCI相继降价 背后原因几何？

据时尚商业快讯消息，奢侈品牌GUCCI中国官方向其透露，为响应国家增值税减让政策，惠及更多中国消费者，品牌在中国内地商品的零售价格将于4月1日起调整，下降幅度约为3%。

无独有偶，据时尚商业快讯援引消息人士透露，Louis Vuitton已于日前悄然下调中国官网产品价格，幅度约为3%，品牌内部人员向该媒体证实此举与增值税下调有关。

此外，历峰集团旗下品牌万宝龙也发布声明，将积极响应增值税下调的号召，计划从4月1日起对旗下在售产品，包括书写工具、皮具、高端时计等产品系列的价格进行调整，具体产品价格以店铺及官方网站实际售价为准。

由此可见，国际奢侈品牌正在积极响应减税政策，在中国掀起了新一轮的“降价潮”。

3月21日，财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，今年4月1日起，增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物的税率、境外旅客购物离境退税物品的退税率等均有不同程度下降。

例如，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。与之相对应的跨境增值税也同步下降，也就是说，4月1日开始，消费者买进口商品会更省钱。

其实，自去年以来，国内市场就出现了“大规模”奢侈品牌降价的现象，究其背后原因，与国内消费者巨大的奢侈品购买潜力息息相关。

据全球战略咨询公司贝恩发布的《2018贝恩公司年度奢侈品报告》显示，2018年全球奢侈品市场的表现令人瞩目，在汇率恒定的情况下，2018年全球奢侈品市场销售额(包含奢侈品和奢侈体验)增长5%，达到1.2万亿欧元，其中个人奢侈品市场表现尤为突出，销售额增长6%，达到2600亿欧元。

报告指出，从全球来看，中国消费者的奢侈品花费总支出占全球总额的比重不断增加，中国消费者已然成为全球奢侈品市场增长的主要驱动力之一。因此，越来越多的国际奢侈品牌更加注重在中国的市场定价策略，部分品牌主动“出击”，通过开设新店、推出联名款或限定款以及调整零售价的方式来“讨好”中国消费者。

单从下调国内售价方面看，国内外门店商品差价的缩小会让更多消费者愿意在国内消费购物，价格因素会直接将奢侈品消费客群引导回专卖店，促使了国内的奢侈品市场的回暖。

此外，差价的缩小同样利于打击生存在“灰色地带”的代购。中国品牌研究院高级研究员朱丹曾提出：“代购市场一直是奢侈品在中国的阵痛。中国消费者选择在国外购买奢侈品，是因为他们觉得国外的产品更便宜，性价比更高，种类也更丰富。当越来越多的中国消费者选择代购，奢侈品在中国的市场表现力就会相应下降。”

对于奢侈品牌而言，让消费者在店内享受服务仍是努力的方向。高品质的服务本身就是奢侈品文化中的重要组成部分，消费者能够在门店直接看到商品、体验品牌文化、享受购物体验，有利于品牌增加与消费者间的互动，增强客户黏性，由此看来，缩小差价“势在必行”。

(责编：杨曦、蒋琪)