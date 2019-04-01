原标题：国产抗癌药吉非替尼片价格大幅下调

本报讯 为帮助更多肺癌患者获得靶向治疗药物，进一步降低广大患者的经济负担，齐鲁制药再次大幅下调伊瑞可（吉非替尼片）药品价格，每盒售价从原来的1600元，降至498元。江苏省从4月起将率先执行此新价格，医保农保报销后患者负担费用更低。

肺癌是目前中国乃至全球发病率最高的恶性肿瘤，非小细胞肺癌占多数。吉非替尼是一种表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI），适用于具有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。长期的临床实践证明，由于体质等原因，吉非替尼对亚裔人群患者疗效尤为显著。吉非替尼于2005年由一家英国公司在国内上市，并保持国内市场独家占有长达11年，价格长期维持在5000元/盒以上，每位患者全疗程费用高达十几万甚至几十万元。

直到2016年年底，历经7年研发，齐鲁制药有限公司生产的伊瑞可（吉非替尼片）在中国正式被批准上市。当时，国产吉非替尼价格为每盒1600多元，价格不到进口药的1/3。为了推动抗癌药品降价，让百姓用得上、用得起好药，此次齐鲁制药进一步将伊瑞可价格降至498元/盒。

据了解，齐鲁制药是国内首家上市吉非替尼片的企业，2017年底成为国家公布的首批首个通过国家仿制药质量与疗效一致性评价的抗肿瘤药物。（记者 赵新培）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)