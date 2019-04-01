原标题：商标被判无效 不影响“江小白”卖酒

因为主打年轻时尚消费群体而为中国白酒开辟了一条“青春小酒”另类发展道路的白酒“江小白”，如今却面临着一场无妄的危机——根据北京市高级人民法院对此案作出的终审判决：撤销了之前北京知识产权法院的一项有利于江小白的行政判决。那么“江小白”这个商标到底还是不是完全属于江小白公司？

江小白一商标无效？

酒厂称未影响销售

这一变故确实突然而至，就在本月中旬的成都糖酒会上，江小白公司还曾对外展示了一系列新产品，继续打“青春牌”。 不过形势的变化最近出现，根据北京市高级人民法院对此案作出的一项终审判决，如果判决生效，那么江小白公司注册的第10325554号商标则属无效。

“其实这一商标争议已经持续了两年多时间，之前的形势基本都是对江小白公司有利，所以也并没有受到外界太多关注。业内很多人都觉得这是碰瓷儿！”一位长期关注酒行业的人士这样告诉北京青年报记者。

“这件事没有外界想象的那么严重，江小白的产品现在全都在正常销售。”江小白公司副总裁刘鹏昨天天在接受北青报记者采访时表示，目前暂时无效的商标为公司名下注册的第10325554号商标。

北青报记者昨天从中国商标网查询到，此次被判决无效的江小白公司第10325554号商标“江小白”是竖排式商标，所用字体也与江小白公司常用的字体并不相同，因此对江小白公司的产品销售影响应该不会很大。

江小白公司的声明中称，根据国家知识产权局商标局官方网站记录，除江小白公司之外，目前无任何酒企持有“江小白”商标。

刘鹏表示，“江小白”品牌及卡通形象是由公司创始人陶石泉于2011年原创设计，公司绝不允许任何第三方实施涉嫌损害“江小白”品牌权利、损毁“江小白”品牌认知、影响消费者信赖的行为，公司将依法维护对“江小白”品牌的一切合法权益。

另外他表示，江小白公司在全球主要国家和地区已注册持有“江小白”等商标，公司的“江小白”境外注册商标权利和“江小白”品牌的商业运营也不受任何影响。

该商标纠纷案溯源

与合作过酒厂有关

目前的公开资料显示，2011年12月19日，“江小白”商标由成都格尚广告有限责任公司申请注册，于2013年2月21日被核准注册，核定使用在第33类“果酒（含酒精）、茴香酒（茴芹）、开胃酒、烧酒、蒸馏酒精饮料、苹果酒、酒（利口酒）、酒（饮料）、酒精饮料（啤酒除外）、含水果的酒精饮料”商品上，其专用期限至2023年2月20日。

北青报记者梳理发现，此次针对“江小白”商标产生争议的正是7年前与江小白创始人陶石泉有过合作的重庆江津酒厂。2012年，重庆江津酒厂下属江津区糖酒有限责任公司，与陶石泉担任法人代表的四川新蓝图商贸有限公司签订了《定制产品销售合同》等协议。江津酒厂授权新蓝图公司为“几江”牌江津老白干、“清香一、二、三号”系列、超清纯系列、年份陈酿系列酒定制产品经销商。

陶石泉曾表示，“江小白”是自己在2011年创立的品牌，2012年上半年正式委托江津酒厂进行批量生产，而营销、销售等环节全权由“江小白”自行承担。

北青报记者从中国商标网上看到，江津酒厂最早曾于2012年3月申请过三个“江小白”商标，不过目前的状态是第10699082、10699181号显示为“被撤销”；10653393号显示“申请被驳回、不予受理，该商标已失效”。

此次江小白公司被撤销的商标是2011年12月19日申请注册的。目前中国商标网显示的注册成功的最早的“江小白”商标，为江小白公司2011年12月19日注册的“江小白简单就幸福幸福很简单”，商标外观最醒目的字体为“江小白”，只是每个字之间夹杂了“简单就幸福”“幸福很简单”等小字。

但2012年底，双方开始就“江小白”商标出现分歧，江津酒厂称陶石泉只是自己的经销商， “江小白”这一品牌应该属于江津酒厂，并要求撤销后来的商标注册。江津酒厂提供的一项证据就是双方的往来邮件中商议“江小白”设计稿的内容，以此证明自己参与了“江小白”的设计。这桩纠纷产生时的背景是，江小白已经凭借“青春小酒”的定位红遍全国。

由于双方分歧无法谈妥，2016年5月，江津酒厂向国家商标评审委员会提出“江小白”商标无效宣告的请求。2016年12月，商标评审委员会作出的商评字[2016]第117088号关于第10325554号“江小白”商标无效宣告请求裁定。

此后江小白公司不服，又向北京知识产权法院提起行政诉讼，知识产权法院支持了江小白公司。直至此次，北京市高级人民法院又撤销了知识产权法院的裁决。

酒业大佬声援江小白

呼吁维护创始人利益

北京青年报记者在采访中了解到，目前已经有多家酒行业大佬在这场商标纷争中站在了江小白公司一边。国内最大的O2O酒类销售平台1919创始人杨凌江昨天凌晨连发三次朋友圈力挺陶石泉，他呼吁维护品牌创始人应有的权益，白酒行业不需要投机者。酒仙网董事长郝鸿峰也对外发声，称“江小白就是陶石泉的，地球人都知道”。

对此，有行业人士在接受北青报记者采访时表示，毕竟是在陶石泉手上把“江小白”这一品牌做了起来，当“江小白”成功了之后，再有人出来要求把这个在获得商业成功前就注册下来的商标撤销，无论从法理还是感情上都确实让人难以接受。如今，通过错位营销让年轻人接受白酒已经成为很多白酒企业的共识，而这一思路的发端正是“江小白”，单凭这一贡献，就应该维护创始人的权益。

文/本报记者 张钦 统筹/余美英

行业观察

判决不代表他人可以随意用“江小白”

据北青报记者了解到，由于目前除了江小白公司外，尚无制酒企业拥有“江小白”商标。

有法律界人士向北青报记者表示，从法律程序来看，目前江小白公司还可以向最高人民法院申请再审。同时他表示，即便真的江小白公司不再拥有“江小白”商标，也并不意味着它就不能再卖江小白酒，更不意味着其他人可以随意以“江小白”的名义卖酒。“这是因为目前我国对于品牌的保护除了针对注册商标之外，还针对未注册商标或者有一定影响力的商品名称、字号予以保护。”

虽然紧邻中国白酒主产区四川，但是重庆之前一直缺乏享誉全国的白酒品牌，“江小白”的出现使得重庆白酒以独特的形式走向了全国。据北青报记者了解到，当地政府其实已经将发展白酒产业列入了当地的最新发展规划。为此有行业人士昨天在接受北青报记者采访时认为，这桩商标纠纷最好的结果是双方和解，否则很可能是两败俱伤。

(责编：李楠桦、朱一梵)