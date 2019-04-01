原标题：蛰伏多时后走向“台前”宝能系姚振华筹谋“造车”？

蛰伏多时后走向“台前”宝能系姚振华筹谋“造车”？

不少商业大佬都有一个“造车梦”。从一直为FF控制权战斗的贾跃亭，到与银隆新能源前董事长魏银仓“决裂”的董小姐，造车路上的故事极具戏剧性。

3月21日，“宝万之争”平息后久未露面的姚振华成为了中炬高新的实际控制人。中炬高新专业生产汽车精密锻件，还与国家高新技术绿色材料发展中心合作成立子公司，主要从事镍镉、镍氢系列电池产品，有着新能源汽车电池的核心技术。

中炬高新的新任董事长陈琳的履历显示，陈琳还兼任宝能汽车有限公司董事长，宝能系拿下中炬高新的控制权与造车有着直接关系。事实上，“宝万之争”之后，宝能系举牌上市公司的路线逐步明朗，“造车”成为了宝能的重点项目。

(责编：赵爽、仝宗莉)