原标题：上海率先启动5G试用

本报上海3月31日电（记者颜维琦、曹继军）全球首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。3月30日上午，“全球双千兆第一区”开通仪式在上海市虹口区举行，上海市副市长吴清拨通了首个5G手机通话，这意味着上海成为全国首个中国移动5G试用城市。现场拨通的全球首个不换卡不换号、基于中国移动5G网络的手机间通话，首次实现了基于现网升级的5G核心网、业务系统和5G手机的电话互通，完成了5G终端与无线网的优化适配。

记者了解到，目前虹口区已建成5G基站228个，实现了千兆固定宽带网络和5G网络全区覆盖，成为全球首个固定宽带和移动通信网络双双实现千兆覆盖的地区。在5G应用场景方面，虹口将聚焦智慧医疗、智慧教育、智慧楼宇、虹口足球场、智慧社区、无人机巡航、城市安全、城市管理、金融服务、文创体育等十大领域加大探索创新。

据悉，为助力提升城市能级和核心竞争力，上海启动了新一代信息基础设施建设，将按照最高标准、最好水平打造世界级信息基础设施标杆城市，打响“双千兆宽带城市”品牌。今年，上海将强化新一代信息基础设施核心能力建设，充分发挥5G的网络支撑和应用赋能作用，打造5G网络建设先行区、创新应用示范区和产业集聚区。年内将建成超过1万个5G基站，启动建设若干5G建设应用示范区和应用研发创新基地，建成5G应用示范展示厅。到2021年，将累计建设超过3万个5G基站，实现5G网络深度覆盖，在工业制造、智能网联汽车、健康医疗、城市管理等领域形成一批全球领先的应用解决方案，培育百家5G应用领域的创新型企业，产业规模突破千亿级，将上海打造成为全球知名的5G应用和创新策源地。

(责编：蒋琪、仝宗莉)