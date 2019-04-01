油、电、天然气价格迎来全面下调 今起加一箱油省10元

原标题：今起加一箱油省10元

广州日报讯 （全媒体记者耿旭静）国家发改委下发通知，自4月1日起，降低成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格。其中，广东地区92号汽油（ⅥA）油价下调为6.89元/升，下调0.17元/升，95号油下调为7.46元/升，下调0.2元/升。

油价3月29日刚刚迎来上涨，4月1日又迎来下调。国家发改委3月29日表示，成品油增值税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自2019年3月31日24时起执行。

对于消费者来说，随着油价下调，清明假期自驾出行将会省下一笔钱，加一箱油大约节省10元。

此外，按照国家发改委发文规定，电价、天然气基准门站价格均迎来下调。

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