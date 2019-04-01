麻辣财经：今天是啥日子，为何减税降费 “扎堆”？

4月1日，一大拨“降价”扑面而来：电价、油价、气价、铁路货运价，齐刷刷下调。这里的“油”，不是咱家炒菜用的油，而是汽油柴油等成品油；这里的“气”，指的是天然气。

根据国家发改委的通知，成品油增值税税率由16%降低至13%，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自3月31日24时起执行；降低一般工商业电价，原则上自4月1日起执行；下调13家跨省管道运输企业管道运输价格，自4月1日起执行。

麻辣姐一直没闹明白，这3月31日24时，跟4月1日零时到底有啥区别，降个价用得着这么争分夺秒吗？

不过，电、油、气都是基础能源，哪家企业都离不开。这三大能源降价，那受益的企业肯定是乌泱乌泱的。就在麻辣姐写稿敲字的当口，4月1日起，铁路货运价格也下调了！哎，今年企业“降成本”，还真是有点紧锣密鼓的意思。

也有不少人感到不解，这4月1日是啥日子啊，为啥降价都赶在这一天“扎堆”？哈哈，还真让您问着了，上面这几项降价，实际上都跟减税有关再说得确切点。4月1日起，我国降低制造业和运输服务增值税税率，所以电、油、气和铁路货运的价格也相应下调。

增值税改革的一大特点，就是“牵一发而动全身”，减税的日子就是降价的日子，所以减税降费就这么“扎堆”了。

实施更大规模减税，增值税改革是“主菜”

今年，我国实施更大规模的减税降费，全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。这2万亿元的减税降费里，减税占了七成，大约是1.4万亿元左右。那么，这1.4万亿元的减税，又是怎么分布的、主要来自哪里？

对此，财政部税政司司长王建凡给大家算了笔账：年初，国家已经出台的小微企业普惠性减税政策，小微企业全年减税约2000亿元；年初实施的个人所得税专项附加扣除，预计减税在上千亿元；深化增值税改革，几项措施加起来减税降负规模将超过1万亿元。

“至此，今年主要的减税措施都已经出台。今年已经确定的主要减税措施出台早、落实快，体现了普惠性减税与结构性减税并举。”财政部副部长程丽华说，如果说，年初的小微企业减税是一道“开胃菜”的话，那么深化增值税改革就是一道“主菜”，更是一道硬菜。

4月1日起，深化增值税改革的具体措施和操作办法。主要包括以下四项内容：

——降低增值税税率水平。将适用16%税率的项目改按13%税率征税，主要涉及制造业等行业；将适用10%税率的项目改按9%税率征税，主要涉及交通运输业、邮政业、建筑业、房地产业、基础电信服务和农产品等货物；保持6%一档税率不变，主要涉及现代服务业、金融业、生活服务业和增值电信服务。

——扩大进项税抵扣范围。将购进国内旅客运输服务纳入抵扣范围。将取得不动产支付的进项税由分两年抵扣改为一次性全额抵扣。这两项措施可增加纳税人的可抵扣进项税，让减税惠及所有纳税人。

——试行期末留抵退税制度。对降低税率水平后纳税人的增量留抵税额按条件予以退还，有效增加企业现金流。

——对生产、生活性服务业进项税额加计抵减。对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。

制造业是经济发展的基础、实体经济的重要组成部分，也是推进供给侧结构性改革、经济转型升级、新旧动能转换的关键和重点。在增值税改革中，制造业一直是减税规模最大、受益最为明显的行业。

此次增值税改革的四项内容里，制造业受益最多：一是将税率由16%降至13%，下调幅度最大，制造业税负将进一步大幅降低；二是进一步扩大抵扣范围，将国内旅客运输服务纳入抵扣、将不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，制造业企业相关支出的总体规模较大，受益尤为明显；三是试行期末留抵退税制度，由于制造业期末留抵税额占比最高，也将是这项政策的最大受益者。

程丽华表示，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。企业获得减税资金后，将拥有更多的资源用于设备更新、技术创新和升级改造，促进经济高质量发展。此外，制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

减税“简明易行好操作”，让纳税人尽享政策红利

为确保所有行业税负只减不增，此次增值税改革对适用6%税率的生产生活性服务业纳税人采取了加计抵减政策，对这项全新的制度安排，纳税人高度关注。

“在16%、10%两档增值税税率同时下调的情况下，适用6%税率的生产、生活性服务业纳税人，因进项税额减少税负可能出现上升。” 国家税务总局副局长孙瑞标介绍，针对这部分纳税人税负可能上升的情况，财政部和税务总局经过反复研究和测算，最终确定对其适用进项税额加计抵减10%的政策。

“加计抵减”简单来说，就是允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的10%虚拟计算出一个抵减额，从而达到降低纳税人税负的目的。增值税的基本原理是“征多少扣多少”，因此，加计抵减的实质是一项税收优惠政策。

为了让这项全新的政策落地生根、切实生效，税务部门按“简明易行好操作”的原则，设计了一套操作办法。只要一般纳税人在规定期限内，其提供的邮政服务、电信服务、现代服务和生活服务的销售额合计数，占全部销售额的比重超过一半，即可享受加计抵减政策。同时，只要纳税人符合条件，其国内环节所有可抵扣的进项税额均可按10%比例进行加计抵减，而不用细化区分其进项构成。

“加计抵减政策按年度适用，当年内无需调整均可享受加计抵减政策，而且不需要任何审批。这样做的目的，就是要尽可能减少纳税人的办税负担。” 孙瑞标强调，纳税人享受加计抵减政策，只须线上或线下向主管税务机关提交《适用加计抵减政策的声明》即可。提交成功后，申报纳税系统将自动开放“加计抵减模块”，自动计算抵减当期应纳税额。

“为了确保这项改革按时顺利地实施，税务部门提早制定了工作计划，现在税务系统各项准备工作已经基本就绪。” 税务总局货物和劳务税司司长王道树说，下一阶段的重点，就是服务好纳税人。一是全力确保4月1日起“开好票”。3月底前，全国开票系统升级工作将全面完成。二是全力确保5月1日起“报好税”。目前，税务总局正稳步推进金税三期核心征管系统的开发升级，各省的电子税务局申报模块按照税务总局统一的技术方案也正在进行优化，4月底前即可投入使用。

(责编：王仁宏、曹昆)