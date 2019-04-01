党建领航珠海高新区互联网产业

人民网珠海4月1日电 （李彦彬） 派出全国首个互联网行业党工委、将党组织建设深入互联网产品链上、“五联共建”打造互联网党建工作“大矩阵”、依托互联网企业资源线上实现党建学习……2018年8月份以来，广东珠海国家高新区党委聚焦互联网企业和行业特点，坚持“党建引领创新”工作思路，通过一系列创新举措，实现“加强互联网企业党建与互联网产业发展”同步推进。

珠海国家高新区，是珠海市互联网产业科技企业集聚地，主园区所在地唐家湾镇是广东省首批“互联网+产业”小镇。目前，珠海高新区有互联网企业88家，包括金山、魅族、360、欢聚互娱、虎牙等知名企业。截至2018年10月，该区互联网与移动互联网总营收362亿元，同比上涨了12%。

努力把坚持党的领导、加强党的建设贯穿互联网企业发展的全过程——这被认为是该区高速发展的秘诀之一。据了解到，在珠海高新区88家互联网企业中，在册党员1128人，有19家企业单独组建了党组织，其中党委5个，党总支1个，纳入联合党组织管理的企业55家，通过建设“领航高新线上组织生活馆”线上党建“大阵地”，实现了互联网企业党建“大矩阵”全覆盖。

珠海高新区党工委召开“党建+警企校”共建联席会议

大格局：派出全国首个互联网行业党工委

2018年6月4日，经过中共珠海高新区新经济组织工作委员会批复，珠海金山软件有限公司成立党委，全面负责公司党建工作。在党委之下，设6个党支部，党的组织覆盖WPS、西山居、猎豹移动三家子公司。

2018年9月，为了加强党对互联网行业的领导，珠海高新区党委专门派出珠海高新区互联网行业党工委，成为全国首个专门的互联网行业党工委。

这标志着珠海高新区“区党委—互联网行业党工委—企业党组织—党员”纵向到底的组织体系建立健全。

珠海高新区互联网行业党工委主要职责，不仅需要统筹、协调、监督和检查互联网行业基层党组织党的建设工作，负责下属党组织成立、撤销、换届和届中班子成员调整的审批，并在下属党组织加强党风廉政建设、发展党员工作、开展专题教育活动中起到重要指导作用。

在此基础上，珠海高新区不断提高企业党组织单独组建率和有效覆盖率。“对于符合组建党组织条件的，做到应建尽建；对于暂不具备组建条件的，高新区从产业小镇、孵化器、专业园区、众创空间等互联网企业集中地方抓起，采用龙头领建模式，建立互联网业片区联合党委。而对于没有党员的小微互联网企业，珠海高新区实行党工委工作、党建指导员、群团组织、党建活动“四进入”，将党的声音传递到每一个互联网企业。”珠海高新区互联网行业党工委书记周建芳说。

大矩阵：行业联盟带动实现“五联共建”

珠海高新区互联网行业联盟成立

2018年9月25日，珠海高新区互联网行业党工委具体负责筹建，成立了珠海市第一个专门的互联网行业联盟。

该行业联盟联合珠海市工业互联网行业协会、移动互联网行业协会、广告协会、文创行业协会等互联网行业专门协会，整合辖区互联网行业优势资源，集中行业精英力量，打造了党建和业务发展双促进平台、政府和行业的双向沟通平台、互联网业和其他产业领域的跨界融合平台、线上线下的有效对接平台。

据珠海高新区互联网行业党工委党建指导员苏彦舟介绍，该联盟实施执行主席轮值制度，会定期开展互联网党建主题活动，逐步形成“一家组织，多方助力”的交流共建机制。

在此基础上，联盟充分调动区组织部门、宣传部门、网信办、辖区公安分局、工商、税务、园区、辖区高校、各社区等力量，统筹发动党政机关单位党组织、高校（学校）党组织、社区党组织、企业党组织、公安机关党组织开展“五联共建”活动，全力打造互联网党建工作“大矩阵”。

在党组织“五联共建”互联网党建思维的驱动催生下，珠海高新区出现了以金山、远光、飞企互联等互联网龙头企业党组织为标杆，领建区域中小型互联网企业党组织，打破各企业间信息通行壁垒，开展联盟活动，加强沟通交流，并在金山、360等企业和中山大学珠海校区、北京理工大学珠海学院试点开展五联共建活动。

同时，高新区党政办、辖区高校及区网警大队相关负责人和特派观察员组成“意识形态研究小组”，克服互联网行业的时空不确定性，采用“7X24”值班制和云平台沟通机制，对舆论热点及敏感信息及时研判处置，强化网络安全意识形态领域工作。

在魅族、金山等互联网企业中，建设“党建+警企校共建信息直报点”试点共合作随后开启，凝聚了一大批综合治网力量。

(责编：李楠桦、仝宗莉)