市场监管总局：2018年召回不合格食品693吨

人民网北京4月1日电 （邢郑） 近日，市场监管总局以“食品安全监管政策解读及信息发布”为主题，召开例行新闻发布会。会上，市场监管总局食品抽检司司长段永升表示，2018年，完成国家监督抽检不合格食品核查处置任务10696件，下架封存、召回不合格食品693吨。

据段永升介绍，目前，2018全年完成24.9万批次国家监督抽检任务，较2017年增加了6.9%，覆盖全部33大类食品。检出不合格样品5965批次，样品平均不合格率为2.4%，与2017年持平，比2014年降低2.9个百分点，风险防控力度不断加大。具体如下：

一是肉蛋奶、米面油等日常消费大宗食品抽检合格率较高。如，乳制品合格率为99.7%，较2017年提高0.5个百分点。其中，婴幼儿配方乳粉抽检3058批次，有2批次检出不合格，合格率达到99.9%；速冻食品合格率为99.7%，较2017年提高0.6个百分点；食用油、油脂及其制品合格率为98.8%，较2017年提高1.1个百分点；蛋制品、粮食加工品、肉制品合格率分别为99.3%、98.5%和97.5%，与2017年持平。

二是大型食品生产经营企业产品抽检合格率较高。大企业市场份额大，流通范围广，对产品质量安全管理比较重视，内控措施较严。大型食品生产企业样品抽检不合格率为0.4%，大型食品经营企业样品抽检不合格率为1.5%。

三是方便食品、冷冻饮品等合格率较低。方便食品抽检3470批次，检出不合格样品260批次，不合格率为7.5%，主要是微生物污染和超范围超限量使用食品添加剂问题；冷冻饮品抽检1176批次，检出不合格样品85批次，不合格率为7.2%，主要是生产、冷链、贮存、运输等环境卫生或冷链温度不达标，导致微生物污染问题；淀粉及淀粉制品抽检3514批次，检出不合格样品185批次，不合格率为5.3%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

四是部分污染因素得到控制，但微生物污染、农兽药残留超标等问题仍然突出。通过持续专项整治和严格监管，婴幼儿配方乳粉中“三聚氰胺”连续十年零检出，蛋制品中“苏丹红”、乳制品中黄曲霉毒素M1连续五年未检出。瓶（桶）装饮用水不合格率，由2014年的19.2%下降到2018年的5.3%。蜂蜜中禁用兽药氯霉素检出的不合格率，由2015年的1.5%下降到2018年的0.4%。但是，从抽检发现的不合格样品看，食品因微生物污染超标不合格率为1.7%，占抽检不合格样品总量的29.6%；食品因农兽药残留超标不合格率为1.1%，占抽检不合格样品总量的15.4%；超范围超限量使用食品添加剂导致的食品不合格率，虽然由2014年的1.8%下降到2018年的1.0%，但在抽检不合格样品总量中的占比仍然达25.0%。

段永升还表示，总体来看，我国食品安全基本有保障，但存在的问题不容乐观，与人民群众期盼还有较大差距。虽然食品安全没有“零风险”，但监管必须“零容忍”。针对市场上检出的不合格食品，各级市场监管部门采取封存、下架、召回等措施，控制和消除产品风险，并通报相关部门加强监管。同时，对检出不合格产品实施跟踪抽检，对问题严重的企业采取现场检查、停业整顿措施，甚至吊销许可证处罚。国家食品安全监督抽检和核查处置信息，每周都向社会公开发布。

据了解，市场监管部门依据食品安全法、《食品安全抽样检验管理办法》，对国内市场上销售的食品开展抽样检验，国家、省、市、县“四级”统筹，各有侧重。市场监管总局负责组织，由招标选定的检验机构独立承担，依据食品安全国家标准进行检验和判定的，称为国家食品安全监督抽检。

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