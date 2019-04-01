市场监管总局：校园食品安全关键是落实校长陪餐制

人民网北京4月1日电 （邢郑） 近日，市场监管总局以“食品安全监管政策解读及信息发布”为主题，召开例行新闻发布会。会上，市场监管总局食品经营司司长李奇剑表示，要进一步推动学校落实食品安全校长负责制，健全校园食品安全管理制度，加强食堂和承包、供餐单位管理，当前重点是落实校长（园长）陪餐制。

此前，市场监管部门一直把学校食品安全监管作为工作的重中之重，持续加大监管力度。李奇剑表示，2018年机构改革以来，主要采取了四项措施：一是完善监管制度。出台了《餐饮服务食品安全操作规范》，对学校食堂、学生集体用餐配送单位的经营行为等提出具体要求。联合教育部、国家卫生健康委颁布《学校食品安全与营养健康管理规定》，进一步明确学校、教育部门、市场监管部门的食品安全责任，规范学校食品安全管理。

二是排查风险隐患。春季、秋季开学前，会同教育部开展学校食品安全风险隐患排查，近期还组织开展了学生集体用餐配送单位风险隐患排查。3次召开全国加强校园食品安全工作电视电话会议，部署加强风险隐患排查。成都七中实验学校食堂存在的原料问题曝光后，会同教育、卫生健康等部门，召开全国电视电话会议，就加强校园食品安全管理再部署、再要求。

三是开展专项检查。2018年4月，部署开展了为期2个月的校园及周边“五毛食品”专项治理，各地共立案查处4371件。2018年8月，组织开展了学校食品安全专项检查，各地共立案查处1488件。

四是加强督促指导。多次向全国通报学校等餐饮服务单位发生的食品安全事件，进行警示教育。多次派员赴相关省份检查隐患排查和问题整改落实情况。

李奇剑认为，下一步，市场监管总局将研究部署“校园食品安全守护行动”，以贯彻落实《学校食品安全与营养健康管理规定》为抓手，进一步落实学校食品安全主体责任，强化与教育等部门的协同联动，持续加大学校食品安全监管力度，切实保障学校食品安全。

一是落实学校主体责任。进一步推动学校落实食品安全校长负责制，健全校园食品安全管理制度，加强食堂和承包、供餐单位管理。当前重点是落实校长（园长）陪餐制。

二是加强食材源头管理。督促学校严格筛选供货商，严格进货查验，从源头上防范化解食品安全风险。指导学校食堂、承包或供餐单位建立追溯体系，鼓励有条件的地方或学校实行大宗食材公开招标、集中定点采购制度。

三是全力推进“明厨亮灶”。2019年底，全国学校食堂“明厨亮灶”比例要达到70%。广泛运用互联网等信息化手段，让师生家长随时可以对学校食堂、学校供餐单位的食品原料、餐食加工、后厨卫生等进行可视化监督。

四是加大日常检查和惩戒力度。严格落实“四个最严”要求，持续加大学校食品安全监管力度，严惩重处违法行为。探索将校园纳入信用监管体系，实行联合惩戒。

五是继续推进社会共治。逐步落实家长陪餐制，发挥家委会作用，鼓励家长、家委会参与学校食品安全管理监督。

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