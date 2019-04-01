中国农业银行在京举办“工程易融”品牌发布活动

与会领导合影

3月29日，中国农业银行在北京举办“工程易融”品牌发布活动。中国农业银行投资总监姜瑞斌出席会议并致辞，中国对外承包工程商会张湘秘书长、中国出口信用保险公司项目险市场开发部陈超奇总经理助理以及来自京津冀鲁四地近60家对外承包工程企业代表共100余人参加活动。北京分行王希迎副行长致欢迎辞。

北京分行王希迎副行长致欢迎辞

农业银行投资总监姜瑞斌在致辞时表示，农业银行作为全球系统重要性银行,拥有雄厚的经营实力、完善的全球网络和特色的跨境金融服务体系。多年来，农业银行积极践行国有大型商业银行责任和担当,始终以服务国家战略、服务实体经济为己任，不断提升跨境金融服务水平，是服务企业“走出去”，支持“一带一路”建设的国家队和主力军。本次推出的“工程易融”产品系列是专为对外承包工程企业提供的覆盖承包项目全流程的金融解决方案。

姜总监还表示，“一带一路”倡议提出以来，农业银行累计办理“走出去”业务超过1700亿美元，覆盖86个国家和地区。今后，农业银行将继续发挥国有大行优势，持续完善跨境金融产品系列，不断提升全程、全面、全球的跨境金融服务能力，与中国出口信用保险公司、中国对外承包工程商会共同推动我国对外承包工程业务迈上新台阶。

农业银行国际金融部郭薇副总经理对农行“工程易融”产品系列进行了详实的介绍，金融市场部外汇交易处储国强专家分析了近期汇率走势。

“工程易融”是为支持承包工程企业拓展国际市场打造的专属产品系列，共包括订单通、量单通、特险通、买贷通、卖贷通、融保通、易保通、海外通八个产品。针对对外承包工程企业投标、施工、交付等各阶段金融需求，提供融资、融信、交易、结算等综合解决方案，可实现对企业全流程、多品种、多期限的金融支持。

本次发布活动是农业银行发挥国有大行担当精神，积极服务“一带一路”建设的重要体现，获得了中国对外承包工程商会、中国出口信用保险公司和参会企业的广泛好评，对进一步深化农行与对外承包工程企业合作，提升我行跨境金融品牌市场影响力具有重要意义。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)