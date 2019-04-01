银联商务助力医保移动缴费湖南城乡居民手机就能缴医保

从跑窗口到动手指，现在只需通过手机，足不出户就可以快速缴纳医保费用啦！得益于银联商务和湖南当地人社局等相关机构合作上线的医保移动缴费解决方案，湖南省吉首市、常宁市、常德市临澧县等地的城乡居民再也不用反复跑腿及长时间排队缴费，通过手机就可以随时随地快速缴纳医保费用。

随着湖南省城乡居民医保新政策的统一执行，全省城乡居民医保覆盖率日益扩大，参保率已达到95%以上，参保人数近6000万人。每年医保缴费期间，当地医保局收费窗口以及银行代办网点都面临着不小的现场缴费工作压力；而对于参保居民,尤其是地处交通不便的农村地区的农民，还面临着排长队、路途远、缴费难等各种实际问题。在湖南当地政府部门的支持下，银联商务基于多年来在行业缴费领域的成功经验，通过将自身的行业缴费平台与人社局医保信息系统对接，为湖南城乡居民量身打造了“移动互联网+医保”的缴费平台解决方案，让老百姓“一次不用跑”，通过手机即可办理医保缴费等政务事项。

以吉首市为例，参保人员通过手机进入“吉首市医疗生育保险服务局”微信服务号，选择“缴费入口”里的“医保缴费”平台，使用手机号登录后输入姓名、身份证号或医保卡号等信息，即可快速在线查询个人或家庭待缴费信息，核实无误后就能通过手机支付直接完成缴费；对于未参保的人员来说，也可以通过手机在线输入户主姓名、身份证号等必要信息后完成新增参保的申请。除吉首市等5个市县外，目前湖南近160个市县区也正在陆续开通医保移动缴费。从线下到线上，银联商务医保移动缴费解决方案不仅大大了减轻当地人社局的人力、押钞等各项成本，有效提升了政务工作的效率，还使老百姓们7*24小时随时随地都能在线参保续保，真正实现“信息多跑路、百姓少跑腿”。

围绕社会民生服务的方方面面，银联商务行业缴费解决方案不仅在医疗保险行业“显身手”，还早已覆盖包括物业、教育、保险、暖气燃气、非税等行业在内各个民生缴费领域，让移动互联网便利惠及更多百姓的同时，也为各地政府部门打造24小时“不打烊”的“互联网+政务服务”新模式提供助推力。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)