发改委：废止《价格行政处罚程序规定》等多项规章文件

人民网北京4月1日电 据国家发改委网站消息，根据中央关于深化党和国家机构改革的决定和方案，价格监督检查与反垄断执法职责已从国家发展改革委划入市场监管总局。市场监管总局于2018年12月21日公布了《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》(国家市场监督管理总局令第2号)，自2019年4月1日起施行。

为做好制度衔接，现决定废止《价格行政处罚程序规定》1件规章(《价格行政处罚程序规定》)和《关于印发〈价格主管部门提请工商行政管理部门吊销价格违法经营者营业执照的规定〉的通知》、《国家发展改革委关于印发价格行政处罚文书示范文本的通知》、《国家发展改革委关于印发〈价格行政处罚证据规定〉的通知》、《国家发展改革委关于印发〈价格行政处罚案卷管理规定〉的通知》、《国家发展改革委关于印发〈价格行政处罚案件审理审查规则〉的通知》5件规范性文件。

本决定自2019年4月1日起施行。

(责编：赵爽、仝宗莉)