清明小长假预计北京公交日均发车14.1万次

人民网北京4月1日电 （朱江）今年清明假期为4月5日至4月7日。记者从北京公交集团获悉，清明小长假期间，针对清明节市民祭扫高峰与春游踏青重合的出行特点，北京公交计划日均配车1.53万部，同比增长1.58%，日均发车14.1万次，同比增长5.29%，将重点增加途经各大陵园墓地、公园景点和郊区旅游景区周边公交线路运力，途经北京市18个陵园墓地的85条重点线路将增配机动车，根据客流变化情况及时增加运力配备。
行驶在长安街上的北京大1路公交车辆。人民网 朱江 摄
据北京公交相关负责人介绍，今年清明节的扫墓客流高峰日3月30日、31日，4月5日至7日共5天。扫墓客流高峰日期间，为方便市民祭扫出行，公交集团将在老山地区安排指挥车辆开展现场应急调度指挥。其中，每日7时至11时30分，1路（老山公交场站-四惠枢纽站）在上庄大街临时增加地铁八宝山站；每日7：00-15：00，76路、337路、373路、941路、运通120路5条线路的八宝山西行车站临时西移200米在八宝山公墓大门西侧停车；每日早7时至管制结束，574、951、961路3条线路途经地铁八宝山站（北向南方向）时将采取主路停车临时上下客措施。
同时，为方便广大市民到各墓地陵园进行扫墓祭奠活动，3月23日至4月14日，公交集团已陆续开通由市区直达八达岭陵园、太子峪陵园、通惠陵园、温泉墓园、八达岭人民公墓和天慈公墓等6大陵园墓地的12条清明节扫墓专线，前往上述墓地陵园进行扫墓祭奠活动的市民可就近选择乘车地点。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】