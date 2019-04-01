清明小长假预计北京公交日均发车14.1万次

人民网北京4月1日电 （朱江）今年清明假期为4月5日至4月7日。记者从北京公交集团获悉，清明小长假期间，针对清明节市民祭扫高峰与春游踏青重合的出行特点，北京公交计划日均配车1.53万部，同比增长1.58%，日均发车14.1万次，同比增长5.29%，将重点增加途经各大陵园墓地、公园景点和郊区旅游景区周边公交线路运力，途经北京市18个陵园墓地的85条重点线路将增配机动车，根据客流变化情况及时增加运力配备。

行驶在长安街上的北京大1路公交车辆。人民网 朱江 摄

据北京公交相关负责人介绍，今年清明节的扫墓客流高峰日3月30日、31日，4月5日至7日共5天。扫墓客流高峰日期间，为方便市民祭扫出行，公交集团将在老山地区安排指挥车辆开展现场应急调度指挥。其中，每日7时至11时30分，1路（老山公交场站-四惠枢纽站）在上庄大街临时增加地铁八宝山站；每日7：00-15：00，76路、337路、373路、941路、运通120路5条线路的八宝山西行车站临时西移200米在八宝山公墓大门西侧停车；每日早7时至管制结束，574、951、961路3条线路途经地铁八宝山站（北向南方向）时将采取主路停车临时上下客措施。

同时，为方便广大市民到各墓地陵园进行扫墓祭奠活动，3月23日至4月14日，公交集团已陆续开通由市区直达八达岭陵园、太子峪陵园、通惠陵园、温泉墓园、八达岭人民公墓和天慈公墓等6大陵园墓地的12条清明节扫墓专线，前往上述墓地陵园进行扫墓祭奠活动的市民可就近选择乘车地点。

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