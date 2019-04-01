全国各地增值税降率后首日开票平稳顺利 企业降税红利落地

人民网北京4月1日电（记者孙博洋） 4月1日，作为今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”——增值税降率改革正式实施。记者从国家税务总局了解到，改革实施首日，全国各地均顺利开出新税率增值税发票，企业减税效果立竿见影。

据悉，此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平，将制造业等现行16%的税率降到13%，将交通运输业等现行10%的税率降到9%，保持6%一档税率不变。同时，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减，确保所有行业税负只减不增。

据了解，改革实施首日，各地办税服务厅秩序井然，电子税务局申报和开票情况良好，减税降费新政全面平稳落地。南京林洋电力科技有限公司苗玉侠在南京市建邺区税务局办税服务厅向记者们展示开出的新税率增值税发票。“新税票开得非常顺利，‘减税降费’让企业获得了实实在在的实惠，政策好，百业兴，我们对发展充满信心！”苗玉侠说。

据介绍，各地税务部门将深化增值税改革摆在减税降费工作重中之重的位置，提前做了大量准备工作，全力以赴备战冲刺，确保打好“4月1日开好票”首场战役。

据介绍，辽宁、安徽、青岛、甘肃等省市税务部门全方位为纳税人提供税控开票系统升级服务，通过在线升级、线下辅导、上门辅导等方式，帮助纳税人全面完成税控开票软件升级操作，以确保公司在4月1日以后能够正常开票。

而在江西、江苏、四川、云南等省市税务部门也已全面铺开政策宣传辅导工作，充分利用电视、报纸、网站、“两微一端”、宣传栏、电子显示屏等方式，宣传改革举措、普及政策知识，帮助纳税人掌握政策规定和操作要点。

广东省税务局积极推动构建以财税部门为主力、各有关部门积极配合协调联动的落实减税降费工作大格局，加大税务部门与地方政府部门的沟通协作。广西、陕西、宁波等地税务部门在办税服务厅设立减税降费政策咨询服务专岗，安排业务骨干每天在办税服务厅轮值，进行“面对面”“点对点”政策讲解，确保小微企业涉税诉求有处提、疑惑有人解、事项有人办。

在浙江省绍兴市上虞区税务局办税大厅，领到发票的绍兴盛饰纺织有限公司负责人吴廷敏说，早在3月中下旬，她便受邀参加了上虞区税务局组织的增值税降率辅导培训，并参加了模拟开票测试。“多亏了这次测试，现在我们开票、申报用不着手忙脚乱了！”

体验到税务部门细致入微的纳税服务，新疆吐鲁番溢达纺织有限公司财务人员韩燕说：“最近参加了税务局好几场增值税改革培训，税控系统升级简单方便，税务人员还专门打电话回访，服务确实很贴心。”

西南财经大学教授汤继强表示：“增值税改革的巨大红利，将由企业和消费者共同分享，消费者与企业都是受益者，都会有满满的获得感。”

中国社科院副院长高培勇认为，增值税改革的减税效应通过抵扣机制层层传导，“牵一发而动全身”，这次减税降费将会给我国经济社会发展带来持续利好。

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