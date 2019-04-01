美的置业上市首年业绩：利润强劲增长75% 分红比例高达40%

3月28日，美的置业控股有限公司（股份代号03990）及其附属公司（统称「美的置业」或「集团」）欣然公布其截至2018年12月31日止的全年业绩。

· 2018年合同销售金额约为人民币790亿元（人民币，下同），同比上升56%。 · 营业收入约为人民币301.20亿元，同比上升70%。 ·核心净利润32.84亿元，同比上升75%。 · 毛利率约为32.7%，同比上升5.1个百分点。 ·总资产1773.19亿元，同比上升57%。 ·权益总额235.84亿元，同比上升94%。 · 期末总现金与银行存款为265.33亿元。 · 净债务与权益比率为97%，同比下降22个百分点。 ·加权融资成本5.9%，期限结构长期化。 ·银行及金融机构已批复未动用额度342.3亿元。 · 董事会已决议宣派2018年末期股息每股1.0768元，股息率8%。（股息率以2018年最后一个交易日的股价作为参考）

多项指标强势增长 核心净利润涨75%

美的置业业绩报告显示，公司2018年合约销售额790亿元，同比增长56%。从2015年到2018年，公司合约销售额年复合增长率达92%。

与亮眼业绩相呼应的是，集团的收入和利润呈现高质量增长态势。2018年度营收301.20亿元，同比增长约70%。核心净利润32.84亿元，同比强劲增长75%。2018年度公司毛利率为32.7%，同比增速5.1个百分点，盈利能力强劲。

上市首年，美的置业各项财务指标持续稳健向好，尤其是公司负债情况得到较大改善、债务结构合理。2018年，公司净债务与权益比率大幅下降22个百分点，降至97%。其中现金与短债比约为1.6。

融资成本低，是美的置业多年以来保持的优势，2015-2018年加权融资成本持续保持在6%以下，受2018年整体融资环境影响，同比略有抬升至5.9%，但仍然低于行业平均水平。公司拥有多元化的融资渠道，有望在后续持续优化融资结构与融资成本。

公司业绩报告显示，截至报告期末，建议末期股息为每股1.0768元，合共约人民币12.82亿元，约占截至2018年12月31日止年度股东应占利润（剔除投资物业及转拨至投资物业的公平值变动产生的税后收益）的40%。

均衡布局五大核心区域 土储面积4507万平方米

作为一家全国性布局的企业，美的置业策略性布局珠江三角洲、长江三角洲、长江中游、华北和西南五大区域，有效平衡风险，同时能在当下“因城施策”环境下精准布局市场新发展周期的投资机会。截止2018年12月31日，集团在上述五大核心经济区的48个城市，共布局了173个规模化项目，并通过联营和合营公司布局了32个项目。

截止2018年12月31日，集团土地储备面积4507万平方米，土储货值约4600亿元。土储面积均衡分布于上述五大核心经济区，可有效管控风险和获取全国机会。其中在大湾区拥有共796万平方米土地储备，预计货值超过1000亿元。

从城市分布来看，集团65%的土储货值分布在二线及以上城市，经济发达城市的土储为公司未来业绩增长奠定了坚实基础。

坚持“智慧地产制造商”定位和房地产+产业复合型发展战略

在业绩发布会，集团高层表示， 2019年集团将会把握城市分化、城市轮动的投资机会，优化土储结构，提升城市等级；坚持区域深耕策略，专注于五大核心经济区，加强大都市经济圈布局，向重点二三线等中心城市靠拢，持续渗透已涉足的城市以及具有巨大发展潜力的周边城市，助推企业高质量发展。

集团将坚持“房地产+产业”的复合型发展战略，做实做强做精房地产及服务业，两翼协同发展建筑工业化和智能产业化，打通上下游产业链，实现“一主两翼”纵向一体发展，致力于成为领先的智慧地产制造商。

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(责编：仝宗莉、蒋琪)