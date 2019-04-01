原标题：家电维修业全国巡回检查月4月1日起展开

中新网4月1日电 “找症结，大检查，扶正树，讲中国家电品牌服务好故事”——为期一个月的家电维修业全国巡回检查月活动将从4月1日开始在全国展开。中国家用电器服务维修协会作为活动牵头，联合省市协会、家电企业总部和驻省市办事机构，深层次调查家电维修业存在的坑害消费者乱象原因，找出症结所在，力求标本兼治，真正解决家电维修领域侵权顽疾；同时，通过巡查发现一批爱岗敬业、诚实守信的服务工程师典型，还行业一片净土，还消费者一个安心，还守规从业者一份公平。

今年央视3·15晚会深度曝光了家电维修人员在上门服务过程中，欺骗、侵害消费者的行为，再次把售后维修推向了舆论、信任危机的风口浪尖，引起了社会和业界及广大消费者的强烈反响。对此，中国家用电器服务维修协会迅速反应，于3月25日邀请国家市场监督管理总局执法稽查局、中国消费者协会、法学专家，会同家电业领军企业，共同挖掘深层原因，探讨对策，为家电维修业开出了一张张对治顽疾的“药方”，并确定自2019年4月1日起，在全国范围内实施家电维修业巡回检查，重拳出击不法行为。

此次巡回检查确立重点目标：一、家电企业总部和驻省办事机构向中国家用电器服务维修协会和省市协会备案签约网点和上门服务工程师；二、网点和上门服务工程师参与中国家用电器服务维修协会和省市协会等级评定和上门持证工作；三、开展网点和上门服务工程师对家电企业总部和驻省市办事机构满意度调查；四、贯彻《家用电器维修服务明码标价规定》，督察指导收费价格手册、上门服务人员主动向用户出示收费价格表并开具发票的情况，定期发布企业报送的价格信息；五、中国家用电器服务维修协会和省市协会联合对企业总部和驻省市办事机构、所属网点、工程师进行家电维修业政策、法规、条例、标准的培训考核；六、中国家用电器服务维修协会和省市协会组织讲中国品牌服务好故事活动，扶正树典型，省市协会向中国家用电器服务维修协会报送优秀单位及个人名单。

据中国家用电器服务维修协会理事会主席团副主席、新闻发言人李杉林介绍，巡查不同于以往，在严肃打击、处罚不法违规行为的同时，还要帮助、树立一批脚踏实地服务于行业的工程师队伍，使行业正气得以舒展和传播，让公众全面、客观地了解行业现状。家电维修业侵权行为一直是近年来损害消费者利益的重灾区，造成这样的状况，往往是产业的整体环境出现了问题，应有的利益结构没能合理地进行分配，特别是市场萎缩、消费需求被过度提前释放等综合原因，让家电行业不得不压缩成本以寻求生存，而售后维修服务往往被作为成本单位，特别是在激烈市场竞争环境下，企业为了增加产品销售端的竞争能力，将更多正常的技术服务收费变成了赠品打包推向市场，最终让高技术附加值的维修服务失去了正常收入来源，维修网点不得不自谋生路，最终在消费者身上动起了歪脑筋。虽然表现为局部行为，但其深层原因却具有行业普遍性，造成的结果不仅是消费者受到损害，对大多数合规的从业工程师也造成了巨大的伤害，使家电维修从业人员毫无行业荣誉感，自尊自信更无法建立，形象被抹黑，整体行业蒙羞。这次全国巡查活动在整肃问题同时，还要充分挖掘、树立大多数踏实工作、爱岗敬业、诚实守信的真实故事，让服务工程师在“拿着低收入、从事高技术，有时还要冒着安全风险作业”的现实工作状况为公众所知，增进理解的同时，推动对家电维修业的重新认识。对于那些蓄意损害消费者权益、依靠黑心手段获利的“害群之马”，更要严格、严肃、严厉地处罚，使行业生态逐步回归合理的状态。

据中国家用电器服务维修协会介绍，本次全国巡查活动将面向公众开放，邀请消费者共同监督、检举违法侵害行为，消费者可通过拨打全国家电服务报修投诉电话118114为巡查提供线索，实现公开透明、及时跟进、实时公布、携手共建。

家电企业总部、驻省办事机构配合自查，全面接受中国家用电器服务维修协会、省市协会巡查工作组的现场检查、走访、座谈等各项相关工作，全国巡回检查工作调查结果将向社会公布。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)