奏响美美与共的丝路新乐章——“一带一路”新进展

原标题：奏响美美与共的丝路新乐章——环球视野看共建“一带一路”新进展

开栏的话：

2017年5月14日，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，习近平主席在开幕式上发表演讲，提出要将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路，为世界擘画出繁荣发展的时代蓝图。

4月下旬，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。近两年来，“一带一路”朋友圈继续扩大，这一建设为中国和沿线各国发展持续注入强大动力。即日起，新华社开设“‘一带一路’高峰论坛”栏目，集中推出报道，聚焦国内外推进“一带一路”建设的新进展新成就，《奏响美美与共的丝路新乐章——环球视野看共建“一带一路”新进展》为开栏之作。

近日，意大利、卢森堡相继与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录，共建“一带一路”的朋友圈在这个春天继续扩大。

4月下旬，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。世界瞩目，传承古丝绸之路精神，实施5年多的“一带一路”建设，如何奏响新的乐章。

志合者，不以山海为远。“我们要乘势而上、顺势而为，推动‘一带一路’建设行稳致远，迈向更加美好的未来。”2年前，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发出的号召，如今正在更多国家和地区落地生根、开花结果。

举大道之行 汇广泛共识

3月24日，德国西门子股份公司与国家发展改革委“一带一路”建设促进中心在北京签署合作备忘录，成为第一家与中国政府在共建“一带一路”领域开展全面合作的跨国公司。

“事实证明，‘一带一路’倡议通过跨国界的解决方案将各国人民和经济联结起来，助力全球多地区实现共同繁荣。”出席签字仪式的西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒说。

2017年参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛后，2018年凯飒在西门子内部设立了全球“一带一路”办公室。“西门子将在‘一带一路’框架下在能源、交通、制造业和数字化等更广领域开展与中国产业界的务实合作。”凯飒表示，4月他还将如约参加第二届论坛。

经济因融通而共荣，文明因交流而多彩。

2年前，北京四达时代集团的几名外籍员工登上首届“一带一路”国际合作高峰论坛的舞台，现场为《西游记》中“女儿国”的一个片段配音，精彩的演绎获得现场嘉宾的喝彩。

如今，通过四达时代在非洲多国举办的系列“中国影视剧配音大赛”，越来越多非洲配音演员来到北京工作、学习，见证因“一带一路”建设而更加紧密的中非文化交流。

大道之行，天下为公。

5年多的发展与奋进，“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转化为现实，千年丝路又焕发蓬勃生机，彰显中国担当和世界情怀。

这是一份硕果累累的“一带一路”建设成绩单——

应者云集，全球瞩目。截至目前，150多个国家和国际组织与中国签订“一带一路”相关合作文件，签署范围自亚欧大陆拓展至非洲、拉美和加勒比地区、南太平洋地区。

截至2018年底，首届“一带一路”国际合作高峰论坛279项具体成果落实率已达96.4%。如今，同沿线国家贸易额累计超过6万亿美元，对外直接投资超过800亿美元，一大批重大合作项目落地，累计开行中欧班列超过1.4万列……

这是一个凝聚广泛共识的国际合作新平台——

“我们愿意加入‘一带一路’合作，就是因为参与其中为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇。”意大利总理孔特表示，将出席4月举行的第二届高峰论坛，并对意中两国未来各领域发展充满期待。

“世界经济增长动能不足，发展鸿沟日益突出，冷战思维、单边主义阴霾不散。我们需要共同探寻更加公平和有效、顺应历史发展潮流的全球治理方案。”国务委员兼外交部长王毅3月25日在中法全球治理论坛上说。

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢——秉承古丝绸之路精神，中国倡导的共建“一带一路”既是历史潮流的延续，更是百年未有之大变局下沿线各国面向未来的正确选择。

谋互利共赢 求共同繁荣

“世界上没有任何一个港口，像比雷埃夫斯这样让我心醉神迷……”这首《比雷埃夫斯的孩子》是希腊家喻户晓的民谣，也凸显希腊最大港口——比雷埃夫斯港的重要性。

10年前，中国远洋海运集团投资并运营比雷埃夫斯港时，其码头吞吐量只有68万吨，如今已上升到500万吨，利润也从亏损变为去年超过7000万欧元。

“投资运营比雷埃夫斯港，我们不是追求简单的财务回报，而是通过投资惠及希腊当地的整体发展。我们没带走一块砖、一块瓦，但却留下巨大的经济和社会效益。”中远海运集团董事长许立荣说。

一人拾柴火不旺，众人拾柴火焰高。

希腊经济和工业研究基金会报告显示，中远海运与比雷埃夫斯港港务局签订的协议可为希腊经济贡献15亿欧元，并创造12.5万个直接和间接就业岗位。

雅万高铁、匈塞铁路、中老铁路、中泰铁路项目建设扎实推进，瓜达尔港等重点港口项目进展顺利，国际产能合作稳步推进……设施联通的不断加强，将沿线各方连接成更紧密的利益共同体。

在碧海银沙、椰风拂动的马尔代夫，北京城建集团承建的维拉纳国际机场改扩建项目新跑道去年9月成功试飞。

新跑道、新停机坪、新油库……北京城建集团国际事业部总经理李道松初步测算，该工程建成后将为马尔代夫当地旅游相关产业创造大量就业机会，助力当地旅游经济实现新飞跃。

“中国提出的‘一带一路’倡议联通世界、促进贸易，体现了互利共赢的精神，是一项积极的倡议。”英国阿斯利康董事长雷夫·约翰逊如此评价。

数字丝绸之路、冰上丝绸之路、空中丝绸之路、绿色丝绸之路……在迈向合作共赢的道路上，一条条纽带多元联动，为推进“一带一路”建设开辟更加光明的前景。

在普华永道全球主席罗浩智看来，中方提出的“一带一路”倡议不仅关注基础设施建设，还有助于促进商务发展、繁荣服务和教育等软实力的提升。“这一宏大的愿景将在未来继续发挥作用，让古老的丝绸之路重新焕发活力。”

享开放蛋糕 促美美与共

2年前，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，将从2018年起举办中国国际进口博览会。

去年11月，一幕全球贸易大合唱在上海举行的首届中国国际进口博览会上精彩呈现——

全球170多个国家、地区和国际组织参会，五大洲3600多家企业参展，境内外采购商超过40万人，短短6天，按一年计累计意向成交578.3亿美元……

“进博会为我们与中国合作伙伴增进交流、加强合作创造了一个独特和高效的平台。我们在进博会上收获了很好的成果，这说明中国市场仍然充满潜力。”美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说。

共享中国机遇，共创美好未来。

一次次握手、一份份订单背后，是中国坚定拥抱世界的开放胸怀：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

激发进口潜力、放宽市场准入、完善营商环境、打造开放新高地……一系列扩大开放之举，是中国面向世界、面向未来的长远考量。

“在开放合作中做大蛋糕、共享蛋糕。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀说，中方坚持共商共建共享原则，推动“一带一路”建设走深走实，让更多的伙伴参与和受益。

统计显示，“一带一路”建设中，中国已与40多个国家建立了双边产能与投资合作的机制，与10多个国家，包括法国、德国、意大利、日本、新加坡等发达国家和新兴经济体，开展了第三方市场合作。

全国工商联副主席李兆前介绍，2018年，中国民营企业进出口总值超过12万亿元，占全国接近40%。在“一带一路”建设中，民营企业投资超过6000亿美元，并将继续致力于推进全球化的进程。

一花独放不是春，百花齐放春满园。

展望未来，从“大写意”转为“工笔画”，“一带一路”建设将更加走深走实。在打造改革开放新格局的同时，中国将与全世界携手，向着构建人类命运共同体的宏伟目标阔步向前。（记者韩洁、于佳欣、马卓言、任峰）

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)