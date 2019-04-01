原标题：增值税下调首日成为“降价日” 一大波商品降价

中新网客户端北京4月1日电 4月1日，作为今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”——增值税降率改革正式实施。伴随着增值税税率下降，众多商品价格出现下调，4月1日这一天俨然成为了“降价日”。

记者从国家税务总局了解到，改革实施首日，全国各地均顺利开出新税率增值税发票，企业减税效果立竿见影。

据了解，此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平，将制造业等现行16%的税率降到13%，将交通运输业等现行10%的税率降到9%，保持6%一档税率不变。同时，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减，确保所有行业税负只减不增。

伴随着增值税税率下调，4月1日成为了降价日，油价、电价、天然气价格、铁路货物运价均有所下调，苹果手机等商品也出现降价，多个汽车厂商宣布下调建议零售价。

其中，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。据测算，折合92号汽油每升下降0.18元，0号柴油每升下降0.17元。

当天，铁路部门下浮铁路货物运价，取消和降低部分货运收费，预计每年向广大货主和企业让利约60亿元。

苹果中国调整旗下产品的售价，其中有iPhone机型最高降500元。分产品来看，iPhone XS系列和iPhone XS Max系列价格下调了500元，iPhone XR系列、iPhone 8系列和iPhone 7系列都下调300元。

多家汽车厂商下调建议零售价。福特汽车(中国)全系进口车型降幅最高达34000元；大众汽车商旅车品牌迈特威车型降幅最高达13300元；一汽丰田部分车型价格最高降幅达11000元；广汽丰田旗下汉兰达、C-HR最高调降5000元。

中国社科院副院长高培勇认为，增值税改革的减税效应通过抵扣机制层层传导，“牵一发而动全身”，这次减税降费将会给经济社会发展带来持续利好。(记者 李金磊)

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