原标题：经济观察：新出口配额落地 更多中国鸭肉将上欧盟餐桌

中新社北京4月1日电 4月1日对中国鸭肉出口商是“值得纪念”的一天：即日起，欧盟给予中国6600吨鸭肉的单独国别出口配额。受政策利好推动，中国输欧鸭肉有望显著增长。

此前中国对欧盟禽肉出口没有单独国别配额，只能与其他国家竞争4%左右的全球配额，超额部分须缴纳高额关税，这使中国鸭肉出口处于不利地位。2015年4月，中方就欧盟禽肉关税配额管理措施向欧方提出磋商请求，正式启动世贸组织(WTO)争端解决程序。2017年4月，WTO发布该案专家组报告，裁决欧盟对鸭肉产品关税配额分配违反WTO规则。

为执行WTO裁决，中欧历经十几轮配额分配谈判，最终于2018年11月30日签署协议。根据协议，欧盟给予中国6600吨鸭肉单独国别出口配额，配额内熟鸭肉关税税率为10.9%，配额外税率为每吨2765欧元。

欧盟现为中国鸭肉主要出口市场之一，2017年中国对欧盟鸭肉制品出口量已占鸭肉出口总量的一半以上。多家鸭肉出口商接受中新社记者采访时称，新出口配额将使企业获得更公平的竞争环境，摆脱价格劣势，进一步提振中国对欧盟鸭肉出口。

潍坊乐港食品股份有限公司是中国国内规模最大的肉鸭生产经营企业之一。公司副总经理于明福说，该公司去年对欧盟出口鸭肉约4100吨，新配额执行后出口量有望增加2000吨。

金河新时代食品有限公司深加工总经理郭风举也表示，因欧盟此前配额分配不公，公司鸭肉出口受到严重影响，“实际上处于亏本状态”。获单独国别出口配额后，该公司今年对欧盟鸭肉出口量有望增长15%-20%。

另据中国食品土畜进出口商会预计，新配额实施后中国对欧盟鸭肉年出口有望增长近50%。

业内人士称，考虑到全球鸭肉供需区域不平衡，以及世界鸭肉需求量不断增长，鸭肉全球化贸易已成大势所趋。在欧盟市场得利有助于提高中国鸭肉出口企业的全球竞争力。

于明福称，今后将从养殖到屠宰加工各个环节进一步规范操作，确保工艺合理，提高出口鸭肉质量，增强竞争力；此外，公司还准备拓展烤鸭半成品出口。樱源有限公司总经理彭泗涟也表示，公司准备拓展新的鸭肉出口品种，如配面饼的烤鸭、鸭汤等。除深耕欧盟外，还将进一步拓展日韩市场。

给予中国6600吨鸭肉出口配额，不仅利好中国企业，欧盟消费者也将获得实惠。

郭风举表示，因需要付的关税下降，到欧盟后鸭肉实际价格会较以前下降。这意味着，欧盟消费者能以更便宜的价格享受更多中国烤鸭。

有分析人士认为，中欧持续近10年的禽肉争端最终以双赢画上句号，表明要解决经贸分歧，各国仍应尊重规则、信守规则，在WTO框架下开展磋商，而非诉诸单边行动。唯此，才能有效维护全球贸易秩序，创造更多“双赢”乃至“多赢”。(记者 李晓喻)

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