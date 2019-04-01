原标题：魅力世园会 “多彩世园号”开启国际首航

央视网消息：3月31日，以北京世园会为主题彩绘的飞机“多彩世园号”在首都国际机场开启了国际首航，目的地是英国伦敦。

“多彩世园号”采用了国航最新引进的A350宽体型机，彩绘飞机机头印有北京世园会会徽，机身两侧提取了会徽色彩元素，似飞翔的彩凤，意为载着北京世园会丰富多彩的园艺之梦展翅翱翔，将 “绿色生活 美丽家园”的理念传递至世界的各个角落。

北京世园局副局长 叶大华：能够通过这架飞机 让搭载这架飞机的乘客 能全面感受到世园会的这个主题理念 感受到世园会的这个视觉系统 也能感受到世园会带给每位游客的一种欢乐和这个绿色之旅

据悉，这是第三架北京世园会主题彩绘飞机，前两架是国内航线，分别飞往重庆和昆明。

在此次飞往伦敦的主题航班上，不仅为全舱乘客准备了世园会纪念徽章以及延庆区的世园主题文创手工艺品，还安排了趣味互动游戏环节，乘务人员将邀请全体旅客一起参与，让乘客们更多地了解北京世园会。

北京世园局副局长 叶大华：多彩世园号 将飞到世界各国一些主要的城市 那么每到一处 世园会的种子就撒向一处 每到一处 世园会的主题理念就传播到一处

2019年中国北京世界园艺博览会即将于4月29日—10月7日在北京市延庆区举办。截至目前，共有110个国家和国际组织确认参展。

(责编：袁勃)