原标题：国家税务总局：严禁借减税降费服务乱收费

央视网消息：国家税务总局近日发布通知，从即日起至5月31日，全国税务系统开展为期两个月的第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治，保障纳税人和缴费人应享尽享减税降费红利。在专项排查整治期间，税务总局在北京12366纳税服务中心设立第三方涉税服务乱收费问题举报投诉专席，各省税务机关也要相应设立。

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