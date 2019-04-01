民航将开通159条国际航线 加大“一带一路”沿线运力投入

央视网消息：新航季中，国内航空公司继续加大“一带一路”沿线区域的运力投入，今年6月，将开通上海浦东至匈牙利布达佩斯的航线。
匈牙利是最早承认中华人民共和国的欧洲国家之一，也是第一个与中国签署“一带一路”相关备忘录的欧洲国家，两国有着长期良好的友好关系。新航季中，上海浦东至匈牙利布达佩斯将于今年6月开通直航航线，两地航程将缩短至十小时左右。
新航季开启后，南航将在“一带一路”沿线区域新开或恢复广州-乌鲁木齐-维也纳、广州-长沙-内罗毕、广州-乌鲁木齐-阿斯塔纳、乌鲁木齐-第比利斯、长沙-新加坡、重庆-新加坡等航线，广州-巴厘岛增至每日2班，广州-阿德莱德增至每周5班，广州-罗马增至每周4班。目前，我国在“一带一路”重点涉及的区域已经建立起完善的航线网络。
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