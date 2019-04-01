第28个全国税收宣传月在京启动 主题座谈会同时召开。

人民网北京4月1日电（记者孙博洋） 4月1日，国家税务总局以开展实地调研和召开座谈会相结合的形式，在北京启动第28个全国税收宣传月。国家税务总局党委书记、局长王军表示，今年税收宣传月主题聚焦减税降费，并打造持续50天的“加长版”，体现了税务部门把党中央、国务院更大规模减税降费决策部署落到实处的决心、恒心，税务部门将以最大力度、最优服务、最严标准将减税降费惠民大礼包实打实送到千家万户。

上午9点，王军来到北京旷视科技有限公司，详细了解企业税收优惠政策享受情况。该公司总裁付英波介绍，作为科技创新企业，随着减税力度加大，2019年预计享受各类减税约1亿元。企业今年计划加大研发投入，减税很“实在”地解决了资金问题。王军表示，党中央、国务院实施更大规模减税降费，就是要让企业轻装上阵，让市场发展更有活力。在观看财务人员开具增值税降率后的发票后王军问，“系统是否稳定？”“开票是否便利？”企业首席财务官王海桐回答说，系统很稳定，政策出台后税务部门第一时间组织培训辅导，有效保障了“开好票”。王军表示，税务部门要强化信息保障，保持网络畅通、运转高效，还要做好减税效应的“铁账本”核算，精准反映企业获得的减税红利。

4月1日是小微企业普惠性减税政策按季申报大征期的首日。王军来到北京市海淀区税务局第一税务所办税服务厅，深入了解大征期的准备工作和运行情况。在大厅门口设置的“减税降费”专区和“小微企业政策落实专岗”处，办税服务厅负责人黄海霞介绍，2月份以来通过专区专岗归集和反馈了纳税人热点问题800多条。王军叮嘱税务工作人员，一定要实时掌握纳税人办税“活情况”，畅通问题反馈渠道，建好问题台账，及时推送分办，第一时间帮助纳税人解决问题。

据黄海霞介绍，办税窗口从去年的79个增加到102个，此外不仅设置了专窗集中处理“疑难杂症”，还根据人流情况机动开设“简明快办”窗口，有效疏解拥堵。王军表示，要坚持问题导向，有针对性地拿出实招、硬招，提升办税效率，确保运行平稳有序。

王军走近办税窗口，询问正在办理业务的纳税人，“您是来办理什么业务？企业减税情况怎么样？”正在咨询小规模申报表填写的北京四季昌逸建筑材料有限公司财务负责人冯惠娟算出了减税账：“过去企业月销售收入近10万元，需要缴税6000元，去年小规模纳税人年销售额标准调至500万元，企业转为小规模纳税人，每月减税3000多元。今年小规模纳税人增值税免税标准提高到10万元后，企业不缴税了，全免了！”

在专门设置的发票窗口，看到北京双鹭药业股份有限公司负责人许朦正在领用增值税专用发票，王军上前询问：“今天来办什么业务？办理方便吗？”许朦回答说，“今天有一个急单，所以来办税厅领发票，平时大部分业务都在网上办理，‘票E送’会直接送发票上门，非常方便快捷。”王军十分关心企业享受税收减免优惠的情况，许朦算了一笔减税账：去年企业全年缴纳增值税约2.2亿元，今年企业生产的化学药品适用税率从16%降到13%，全年将减税约6000万元。“减税降费政策落地那么快，跟税务机关的辛苦付出是分不开的，为你们点赞！”许朦说。王军表示，税务部门要采取一系列实打实、硬碰硬的举措，并在下步工作中加力加效，确保减税降费政策落地生根。

在通过实地调研掌握“活情况”的基础上，4月1日下午王军在税务总局主持召开“落实减税降费，促进经济高质量发展”主题座谈会。会上，沈阳鼓风机集团、德力西集团、江苏金昇实业公司、安徽艾可蓝公司、京东方科技集团、青岛瑞源集团、湖北长飞光纤光缆公司、东莞晟鼎精密仪器公司等企业负责人及涉税服务机构代表先后发言，围绕减税降费政策措施落实、持续优化纳税服务等提出意见建议。

王军认真倾听与会代表发言，不时与大家进行交流和讨论。王军指出，今年前两个月，虽然减税降费的“主菜”“硬菜”还未端上来，且超过90%以上的小微企业从今天开始才实行季度申报，但总的来讲前期政策措施落实平稳有序，累计新增减税1828.5亿元，积极效应已初步显现。随着绝大多数小微企业在4月征期实行季度申报，特别是更大规模增值税减税和降低社保费率政策的实施，减税降费效应将更加充分显现出来。

王军强调，税务部门要把工作要求落到位，让政策落实高效率。一是落实推进有机制保障，构建起“一竿子插到底”的统一指挥体系。二是落实过程有监督考核，制定减税降费工作路线图、时间表、任务书，以强有力的监督问责促进减税降费政策落实落地。三是落实政策有全面辅导，将开展第二轮以小微企业为重点对象的全覆盖宣传辅导，以及第三轮针对性答疑解难辅导。四是落实手段有技术支撑，加快金税三期核心征管系统相关模块的开发升级工作，进一步完善各省电子税务局申报模块。五是落实效应有铁账核算，用好减税降费核算平台，算好改革效应“总分账”，分析经济社会“效益账”，并且帮助纳税人算好减税红利“获益账”。

王军指出，税务部门要把纳税服务工作做到位，持续推出便利化服务举措，让政策享受更便利。在小微企业普惠性税收减免措施、“便民办税春风行动”52条便利化措施、支持增值税改革落地20条服务举措等基础上，5月1日实施降低社保费率政策时还将再推出若干服务措施。同时，开通多个方面的反馈渠道，让纳税人有问题、有诉求可以随时提，并力争做到第一时间研究、权威准确答复，对重要问题一律由税务总局统一研究答复，确保政策执行的统一性。对于乱收费一律严肃查处。3月29日税务总局专门印发通知，迅速开展为期两个月的第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治，并积极建立部门间联动机制，推动形成共治格局。一旦查出税务干部与第三方有利益关联，坚决清除出税务系统。

王军表示，减税降费直达市场主体，影响直接而深刻，希望广大纳税人、缴费人注重把握减税降费特别是增值税改革通过价格传导对市场主体预期、经营策略、竞争博弈等各方面的影响，把减税降费红利尽可能转化为发展动能，实现更快速更长远发展。

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