原标题：中国电视机企业首次借助中欧班列布局欧洲市场

中欧班列（成都）“创维号”专列首发仪式现场。 张浪 摄

搭载41个整柜货物的“创维号”29日从成都国际铁路港首发，大约在10天后抵达波兰罗兹。这是中国电视机企业——创维电视首次借助中欧班列(成都)通道布局欧洲市场。本次中欧班列(成都)“创维号”专列的41个柜子主要装载有电视显示屏、电视主板及其零配件等物件。

班列的成功开行，为创维电视“出海”提供了一条更加便捷的通道，实现东南沿海的产能转移及国际化布局，成为中欧友好合作案例。

中欧班列(成都)“创维号”专列首发。 张浪 摄

在当日的发车仪式上，深圳创维-RGB电子有限公司董事长兼总裁王志国表示，通过中欧班列(成都)这条国际物流大通道，比过去的走海运要节约物流时间2/3以上。班列的开行为企业在欧洲的国际化战略布局提供了有力支撑。

近年来，创维电视在国内家电行业的市场占有率稳居前列，同时也在积极拓展海外市场，尤其是加大欧洲地区的供应链规划。据了解，创维电视计划2019年向欧洲出口销售150万台电视，至2021年增加至210万台，同时建立德国供应链中心、波兰供应链中心与俄罗斯/白俄罗斯供应链中心。

中欧班列(成都)“创维号”专列首发。 张浪 摄

波兰驻成都总领事卡夏表示，中欧班列(成都)的稳定开行促进了波中贸易发展，“创维号”将终点选择在波兰，也进一步助力波兰铁路运输和物流业的发展。(记者 张浪)

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