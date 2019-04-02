我国出国留学人员达66.21万人 各类留学回国人员为51.94万人

本报北京4月1日电 （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：2018年度我国出国留学人员总数为66.21万人。

其中，国家公派3.02万人，单位公派3.56万人，自费留学59.63万人。2018年度各类留学回国人员总数为51.94万人。其中，国家公派2.53万人，单位公派2.65万人，自费留学46.76万人。

从1978年到2018年底，各类出国留学人员累计达585.71万人。其中153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究；432.32万人已完成学业；365.14万人在完成学业后选择回国发展，占已完成学业群体的84.46%。

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《 人民日报 》（ 2019年04月02日 06 版）

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