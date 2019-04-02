产业上层次 生活上档次

《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布后的第二天，广东东莞推进粤港澳大湾区建设的首批27个重点项目集中动工，涉及基础设施、城市更新和重大产业等领域，总投资534亿元。

未来几年，东莞还将加大投入，推动全市产业发展、城市面貌和城市品质得到根本性的改善提升。

东莞坚持“国际制造名城、现代生态都市”的城市定位，全力打造“湾区都市、品质东莞”。

建大湾区先进制造业中心

2018年，东莞全市生产总值达到8278.6亿元，比上年增长7.4%。在经济总量攀升的同时，发展质量也在持续优化，先进制造业、高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重分别达到52.5%和39.1%。

如何破解交通拥堵、城建滞后以及优质教育、医疗服务供给不足对城市发展的制约？东莞提出，必须以参与国际一流湾区和世界级城市群的建设为契机，以国际化视野和现代化标准，补齐短板，提升品质，推动城市升级。

继中国散裂中子源正式投入运行后，“南方光源”等一大批科学装置有望落户东莞。大型科技平台的落户，吸引各种创新资源集聚，推动了一批科技成果加速涌现。中图半导体科技有限公司打破技术瓶颈，市场占有率达到40%；东莞赛微微电子有限公司成功研发“新能源汽车电池管理系统专用核心芯片”，弥补了国内技术空白……目前，东莞约有2959家规模以上工业企业设立研发机构，覆盖率达到40%；国家高新技术企业超过5700家。

以重大平台开发打造新空间、以城市更新提升空间承载力，东莞大力推动土地统筹整备，松山湖高新区、中子科学城、滨海湾新区、水乡新城等一批产城社区不断形成。

打造开放型经济示范区

最近，香港青年邓文俊心中满是期待，他创立的公司“创龙科技”已经在东莞松山湖落地。他将来到松山湖港澳青年创业基地，正式开始他的“大湾区生活”。

推进粤港澳大湾区建设的首批27个重点项目中，东莞城市轨道交通1号线一期工程将为东莞深度参与大湾区建设提供支撑，建成后将西接广州、南连深圳，主动对接高铁和城际轨道规划。东莞还提出，进一步打通断头路，完善“微循环”，构建“内畅外联”的路网系统。中山大学港澳珠三角研究中心副主任林江说，从完善交通切入将有效激活创新要素流动。

比交通互联互通影响更深远的，是制度、政策的协同对接。东莞对标国际化标准，进一步完善营商环境。自2016年成为国家构建开放型经济新体制综合试点试验城市以来，东莞已经推出了3批40项具有良好示范效应的改革做法。其中，2.237平方公里的虎门港综合保税区，将成为东莞承接自贸试验区政策复制推广的重要平台，开办企业最快一个工作日就能拿到营业执照。

重塑宜居宜业都市魅力

阳春三月，同沙生态公园成为东莞市民休闲娱乐好去处。围绕环同沙地区，东莞致力促进中心城区与松山湖片区融合发展，承担城市中央生态公园、城市创新产业高地、城市公共生活枢纽等功能。

随着城市品质三年提升行动的开展，美丽东莞建设正在提速。高精度气体传感器、实时传输2D/3D大气污染分布地图、无人机航测设备及VOC（挥发性有机化合物）移动走航监测车……日夜不停的环境监测和执法已成常态。

2018年，东莞新增中小学幼儿园53所，增加学位7万个，向义务教育阶段随迁子女新提供积分入学及优惠政策学位15.2万个，增长91%。组建家庭医生团队1056支，签约群众258万人，全市公立医院药品费用让利5.2亿元，为群众减轻医疗费用负担6350万元。新建足球场40个、健身路径100条，升级改造篮球场40个，83个体育场馆免费或低收费向市民开放，实现了基层综合性文化服务中心全覆盖。

据介绍，东莞下一步将不断完善基层协同共治机制，构建以村（社区）党工委为核心、村（居）委会为主导、村（居）民为主体、多元社会力量共同参与的基层治理体系。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 08 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)