以底线思维防范化解风险，既要防止突破底线，又要兜底保护，努力争取最好的结果

习近平总书记强调，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。落实好这一要求，防范化解重大风险，既要清醒认识、充分估计，也要统筹兼顾、积极行动，防风险于未萌，化风险于将现。

“惟事事乃其有备，有备无患”。坚持底线思维，既是防范化解风险的认识论，也是一种重要的方法论。可以说，应对改革发展中的复杂问题，在治理过程中树立底线思维，一方面能强化对“害”的预防，另一方面也增加了对“利”的思考，化害为利、化险为夷、转危为机，就能促使人们更有动力、有信心，以主动的作为去争取最好的结果。不确定性因素越多、不可控性越强，就越需要运用底线思维来明晰立身之本和发展方向，有序有力地开展各项工作。

在认知视角上，底线思维与忧患意识一脉相承。“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”，忧患意识在居安思危、思其所以危、思其终始等认知上，丰富了底线思维的内涵。在行为导向上，以务实自强为内在动力，正视风险的客观存在之时，更加注重主观能动性对风险的防控能力，探知事物发展的客观规律，科学评估并努力做好防范风险的准备。从这个意义上说，底线思维源于历史文化传统，在传承与超越中不失历史厚重感和现实关切，是各级领导干部战胜风险挑战、不断从胜利走向胜利的重要思想方法、工作方法、领导方法。

“备豫不虞，为国常道”。面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以底线思维把握风险治理的规律性，有助于应对挑战、抵御风险、克服阻力、解决矛盾。比如，在发展目标上，以保护环境为底线，可以更好地平衡生态与发展的关系。我们在贵州等地调研后就发现，坚守生态底线，既可以避免继续走牺牲环境换取经济发展的老路，又可以激发活力，探索生态优先、绿色发展的高质量发展新模式。又如，在脱贫攻坚路上，做好普惠性、基础性、兜底性的民生工作，打牢脱贫基础、织密民生保障网，才能保证困难群众一个都不掉队。以底线思维防范化解风险，既要防止突破底线，又要兜底保护，努力争取最好的结果。有备无患、遇事不慌，就能牢牢把握主动权。

“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。”以底线思维防范化解风险，彰显了唯物辩证法，要“防守”更应“作为”。习近平总书记指出，防范化解重大风险，是各级党委、政府和领导干部的政治职责，大家要坚持守土有责、守土尽责，把防范化解重大风险工作做实做细做好。对各级领导干部来说，唯有肩负强烈的责任感和使命感，运用底线思维指导工作，方能在船到中流浪更急、人到半山路更陡时，善于应对风险挑战，不断开创工作新格局。

（作者为华南理工大学地方风险治理研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)