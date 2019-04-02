2018年全国新增绿道1.4万公里  打通绿色动脉拥抱城市活力

3月3日，市民在武汉东湖绿道休闲游玩。

新华社记者 肖艺九摄

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南京环紫金山绿道、上海黄浦江滨江绿道、武汉东湖绿道、广东南粤古驿道……绿道建设串联城市自然山水人文，服务百姓休闲游憩健身，促进城乡绿色协调发展，让人民群众共享生态文明建设成果。

5.6万

截至2018年年底，全国共建设绿道5.6万公里

2万

《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》明确，到2020年全国要新增绿道2万公里

春暖花开，踏青赏景，串联起城乡风景的一条条绿道，如今已经成为老百姓健身休闲的好去处。最近，住房和城乡建设部公布数据显示，截至2018年年底，全国共建设绿道5.6万公里，其中2018年新增绿道1.4万公里。

筑起城市健康之路

“以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休闲等绿色开敞空间，以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道。”住房和城乡建设部印发的《绿道规划设计导则》中这样定义绿道。绿道天生就有“绿色”“健康”的基因。

美丽的自然、人文景观，步行、自行车骑行道路系统，配套的服务、市政、标识设施，还有供途中休憩、交通换乘的驿站……这些要素构成的绿道系统串联起城乡的绿色资源，与公交、步行及自行车交通系统相衔接，同时还有助于固土保水、净化空气、缓解热岛效应，为生物提供栖息地和迁徙廊道，休闲健身之外兼具绿色出行、生态环保的功能。

“我国绿道建设最大的特色是串联城市自然山水人文，服务百姓休闲游憩健身，促进城乡绿色协调发展，让人民群众共享生态文明建设成果。”住房和城乡建设部城市建设司副巡视员赵健溶举例，南京环紫金山绿道、上海黄浦江滨江绿道、武汉东湖绿道、广东南粤古驿道等绿道提供了美丽宜人的生态环境，促进了人与自然和谐相处。

绿道建设不光在“面子”上，也渗入了“里子”。“我们把绿道融入海绵城市建设。”南京市副市长邢正军介绍，南京市绿道路面材质选用透水混凝土等透水材料，两侧绿化中还因地制宜推广引入雨水花园、下凹式绿地等海绵措施，采用微地形建设、水生植物净化、雨水利用等众多工艺做法，增加雨水资源利用率。

不少城市还在绿道延伸到的地方全面实施黑臭水体整治和山体生态修复，全面清理排放废气企业，改善区域生态环境质量。邢正军告诉记者，南京绿道沿途水环境质量得到明显提高，两侧的废弃矿山宕口得到复绿治理，地质灾害全面消除，山体创面恢复葱绿，生态环境进一步改善。

同时，绿道建设延伸的不仅是绿色活动空间，更是绿色的发展观念。浙江嘉兴在环城绿道开展“跑步+捡垃圾+分类”活动。广东江门组织百余名骑行爱好者沿滨江绿道一路宣传节约用水理念。武汉东湖绿道的建设者组织百人快闪和迷你马拉松活动，倡导健康生活和绿色发展……绿道成为宣传倡导绿色出行、垃圾分类、节约用水、绿色消费等生活新风尚的天然载体。

“从珠三角地区兴起，随后在浙江、安徽等地推广发展，10年间绿道逐步在全国范围内形成一定规模。”中国城市建设研究院副院长王磐岩介绍，在各地系统规划之下，绿道不仅连点成线，而且连线成片，形成网络。比如山东、上海等地编制了省域绿道网络规划和城市绿道规划，目前各地基本形成了区域级、市县级、社区级绿道构成的绿道网络体系。再比如森林覆盖率较高的福州市，目前已经建成滨河绿道400公里，山地绿道175公里，市民家门口的串珠公园168个，公园服务半径覆盖率达91.4%，实现了“300米见绿、500米见园”。

在王磐岩看来，更难能可贵的是，在扩张发展的过程中，绿道建设并不是千城一面，而是因地制宜、各具特色。

串起历史文化之路

“绿道是承载休闲游憩、文化体育等多元化功能的‘绿色之道’，是美丽环境转化为美好生活的‘幸福之道’，更是一个城市发展方式和生活方式的‘转变之道’。”浙江省住房和城乡建设厅副厅长张奕说。

不仅串联各类美丽空间，绿道还“穿针引线”，串起了传统与现代、城市与乡村、文化生态与经济建设的融合发展，汇入城乡高质量发展的脉络。

在“七山一水两分田”的浙江，江边绿道展现自然山水之美，湖边绿道展现人文景观之美，溪边绿道捧出一汪清水之秀丽，山边绿道依傍连绵山体之雄伟，绿道成为绘制现代版“富春山居图”的重要画笔。

这些绿道串起了历史文化之路。“将全省19个国家级风景名胜区、40个省级风景名胜区、75个湿地公园和635个中国传统村落、406个省级传统村落串珠成链、串点成线，实现人文美与自然美交相辉映。”张奕说，天台县、临海市还以绿道建设梳理历史文脉，唤起唐诗记忆，着力打造“浙东唐诗之路”。

绿道也成为城乡融合之路。绿道网是很多省域大景区、大花园的“毛细血管”，打通了区域之间、城乡之间的生态廊道。多地通过绿道建设，推动了基础设施向郊区和农村延伸、公共服务向农村覆盖、城市文明向农村传播，加快了城乡融合发展步伐。

绿水青山就是金山银山，绿道更铺就致富小康之路。“淳安县千岛湖绿道建成以后，游客从过去的‘下湖游’变成了‘上岸游’！”张奕说，绿道在浙江已经成为农业农村发展的新增长极，千岛湖绿道推动沿线各乡镇文旅融合步伐，目前沿线全年接待游客1700多万人次、实现旅游总收入近200亿元。

“绿道成为协同城市资源、综合建设城市的纽带。”王磐岩表示，从各地的建设实践来看，建设绿道可以通过集约利用土地的方式，串联城市的各类空间资源，达到带动城乡和区域协调发展的目的。

蔓延居民幸福之路

绿道建设工作并不是简单的铺路种树，而是一项系统综合工程，打通这条城市的“绿色动脉”并不容易。

“小区开发商在建设时将内秦淮河北段河边一块荒地圈进了小区围墙，变成了小区住户的后花园，导致汉府街变成了断头路，内秦淮河北段滨河绿道也无法贯通。”邢正军回忆起建设过程中遇到的棘手问题。怎么打通断头路、贯通绿道？还得以人为本、民主整治。为此南京市政府多次召开居民议事会，通过耐心细致的工作，开发商认识到自己的错误，退让了红线，小区住户也从阻挠施工变成积极配合。现如今，小区门前的街道直通城市主干道，滨河绿道也通行无阻。

绿道建设也是清理出生态要道，工作量也不小。一条南京的滨江绿道，就涉及清理长江岸线的无证货运码头17个，征收修造船厂5个，搬迁沿江生态红线范围内共计73万平方米的工企单位和区域内的居民。用建设者们的话来说，绿道建设得有精细化的“绣花精神”。

“我们要进一步总结提炼地方好的建设经验，在全国范围内推广，促进城市建设高质量发展。”赵健溶表示，要加强对南京、武汉等建设良好的城市的专题调研。

绿道还在不断蔓延，网络还在不断织密。据悉，山东省从今年起要求各市区县每年建成不低于10公里长度的绿道，上海市从2017年起以每年建设200公里的目标推进，南京市规划至“十三五”末本市绿道总里程将达到1400公里……《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》明确，到2020年全国要新增绿道2万公里。

下一步，住房和城乡建设部还将继续完善绿道工程建设标准，推动形成连接城市生态要素的绿道网络。“同时，引导各地依托绿道开展丰富多彩的市民参与活动，让绿色发展方式和生活方式更加深入人心，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。”赵健溶说。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 07 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)