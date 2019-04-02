王一航在育种试验田。

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身穿磨旧的皮袄和牛仔裤，脚蹬一双运动鞋，71岁的王一航走在路上，让人难以想象他取得的成绩——37年潜心马铃薯育种研究，选育12个优良品种，累计推广4000余万亩，新增产值50多亿元。

1977年考入甘肃农业大学农学系，1982年毕业时找到学校领导主动请缨要搞科研；分配到省农科院后，申请到地处偏远、海拔2240米的会川马铃薯试验站工作……“农民的事，就是国家的事。”谈到投身马铃薯研究的初衷，王一航对记者说，“我从小吃马铃薯长大，在困难岁月里马铃薯救过大家的命。我想帮助乡亲们实现马铃薯增产。”

刚到试验站时，这里只有4个人。王一航搞研究亲力亲为：4月播种时，为精准保证株距，他自己动手、田间扶犁；夏日炎炎，他顶着一顶破草帽钻进地里，观测、度量、记录数据；10月收获时，他还要守夜，“要拿到精确数据，就得守在地里。”

钻研育种技术，需要在地里长时间盯着一株苗、一颗果。王一航经常对自己的学生说：“办公室和电脑前选不出好种子；守在地里，吃了苦才会有收获！”

大伙见他这么拼命，戏称他是“拿工资的农民”。王一航说，马铃薯存在天然的种性退化问题，不换种就退化，产量也大幅下降，“不忍心看到乡亲们减产时的泪水，这是我专心科研的动力。”

王一航每年都将自己选育出来的优良品种免费提供给周边农民试种，并承诺：增产，你们留着，我一分钱不要；歉收，我负责赔偿。这么多年来，王一航提供的马铃薯种子从来都是增产，无一歉收。

1995年，王一航选育的陇薯3号试种成功。该品种淀粉含量超过20%，是我国第一个超过这个比例的马铃薯新品种，填补了国内技术空白，“2002年，又选育了陇薯8号，淀粉含量在22%至27%。”

截至2018年退休时，王一航选育成功了12个品种，种植范围遍及甘肃、宁夏、新疆、广东、四川等地。数据显示，陇薯系列种子平均增产10%至15%以上，有些品种甚至增产30%到40%，亩产达2000公斤以上。

2007年春天，已回到兰州担任马铃薯研究所所长的王一航到定西市内官营镇讲课。40来平方米的小会议室被挤得水泄不通，外边还有200多人。换到镇里最大的会议室后，连过道都坐满了来听课的农民。

下课后，一名乡镇干部夸赞说：“王教授，你真厉害！”他则回答：“不是我厉害，是科学厉害。让农民相信科学、依靠科学，是我的职责所在。”

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 04 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)