聚焦脱贫攻坚突出问题 不断提高民主监督工作实效

本报北京4月1日电 （记者杨昊）各民主党派中央脱贫攻坚民主监督工作座谈会4月1日在京召开。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。他强调，开展脱贫攻坚民主监督，是中国共产党领导的多党合作制度优势的重要体现，是打好脱贫攻坚战的重要举措。要认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和全国两会期间在甘肃代表团的重要讲话精神，进一步提高政治站位，把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，扎实推动脱贫攻坚民主监督工作高质量高水平开展，为如期打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。

汪洋表示，过去一年，各民主党派中央围绕脱贫攻坚认真开展民主监督，有力推动了脱贫攻坚进程，也有效促进了各参政党建设。国务院扶贫办、各对口省区党委和政府大力支持配合民主党派中央民主监督工作，高度重视和积极吸纳各民主党派提出的意见和建议，体现了高度的政治意识和责任意识。

汪洋强调，当前脱贫攻坚进入冲刺期，越是时间紧、任务重，越需要加强民主监督。要明确监督重点，聚焦坚持目标标准、提高脱贫质量、增强脱贫实效开展监督，促进扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。要在加强民主监督工作的同时加强思想政治引领，为打赢脱贫攻坚战最大限度凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。要把摆脱贫困过程真实记录下来，用具体生动的事实，讲好中国共产党为人民谋幸福的故事，讲好中国共产党领导的多党合作的故事。要改进工作作风，真正深入基层、深入一线，把情况摸清、把问题找准，力戒形式主义、官僚主义。

汪洋强调，相关省区党委和政府要加强对民主监督工作的支持配合，完善相关工作机制，虚心听取意见，及时改进不足，真正把民主监督的过程作为推动责任落实、政策落实和工作落实的过程。各级统战部门要进一步担负起牵头协调责任。国务院扶贫开发领导小组相关部门要进一步加强与各民主党派沟通协作，主动做好服务。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权主持会议。万鄂湘、龙庄伟、郝明金、蔡达峰、陈竺、万钢、武维华、苏辉及有关对口省区代表、国务院扶贫办主要负责同志先后发言，就进一步开展好脱贫攻坚民主监督工作提出意见建议。全国政协副主席巴特尔出席会议。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 04 版）

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