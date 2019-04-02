去年查办互联网广告违法案件同比增55%

本报北京4月1日电 （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：2018年全国市场监管部门共查处违法互联网广告案件23102件，罚没金额33451万元，分别占广告案件总数的55.9%、罚没款总额的44.1%。查办互联网广告违法案件数量同比增长55%，罚没款同比增长37.4%。

为保持整治虚假违法互联网广告的高压态势，营造风清气正的互联网广告市场环境，3月22日，市场监管总局印发通知要求，各地市场监管部门要以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点，突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介，针对医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等关系人民群众身体健康和财产安全的虚假违法广告，加大执法力度，压实互联网平台主体责任，着力祛除互联网广告市场“顽疾”。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)