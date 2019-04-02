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沈阳市沈北新区优化营商环境

审批进企业 服务“零公里”

2019年04月02日08:05  来源：人民网－人民日报
 

　　本报沈阳4月1日电  （记者何勇）“前不久，打电话咨询换粮食收购许可证的事儿。审批大厅说，有上门审批服务。我还不相信呢。结果，人还真来了，不到15分钟就换了证！”日前，辽宁沈阳狮子王农业有限公司总经理付成华说起“送审批进企业”的事儿，很是欣喜。

　　今年1月起，沈阳市沈北新区梳理了企业经常办理的审批事项，推出首批25项“零公里”服务，企业不需跑腿，一个电话预约，审批服务车到企业现场服务。服务事项涵盖了工商、公安、食药监、商务、教育共十一大类的审批业务，包括食品经营许可、企业投资项目注册、外资企业设立备案、养老机构许可等企业业务。

　　“改善营商环境，要在服务上下功夫。”沈北新区营商局局长吴波介绍，“我们通过改造升级审批系统，实现网上办理、电子证明、现场踏勘、当场出证，让企业少跑腿。”据介绍，今年以来，已办结各类上门审批服务140余项。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月02日 10 版）
(责编：仝宗莉、杨曦)
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