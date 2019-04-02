无人驾驶有望“自我成长”

本报北京4月1日电 （记者喻思南）近日，我国科学家提出了一种无人驾驶平行智能测试模型，为解决无人驾驶汽车理解复杂的交通场景这一难题提供了新思路。该研究由中科院自动化研究所与清华大学、西安交通大学等单位合作完成，相关成果日前以焦点论文形式发表在《科学·机器人学》上。

随着人工智能技术的应用，无人驾驶感知技术取得了很大进步，但在面临复杂地形以及雨、雪等不良天气时，要做出快速、准确、可靠的判断仍然十分困难。研究团队历经10余年，实现了一种无人驾驶测试与验证的平行计算框架及其系统。简单地说，让软件定义的虚拟车和物理世界中真实的无人车一起“行驶”，两者虽然在不同的空间，但产生的数据能够交互，无人驾驶汽车就可以在虚拟空间和实体空间中同时学习，实现“自我成长”。业界专家表示，该研究不仅将推动无人驾驶技术的发展，还对构建和测试其他人工智能系统有启发意义。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 11 版）

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