中药出口总额近40亿美元

本报北京4月1日电 （记者王君平）2019中医药国际化发展论坛日前举行。论坛由中华中医药学会与人民网·人民健康共同举办，国家中医药管理局局长于文明出席大会并发表讲话。

于文明表示，在党中央和国务院的高度重视、亲切关怀和大力推动下，中医药海外发展取得了令人瞩目的成绩。截至目前，中医药已传播183个国家和地区，我国已同40多个外国政府和国际组织签署了专门的合作协议。2018年，中药出口总额已达39亿多美元，增幅是5.7%；进口是18.6亿，增幅是19%。

“全力促进中医药参与‘一带一路’建设，让中医药为人类健康服务。”于文明指出，应积极营造了解中医药、认识中医药、研究中医药、体验中医药、支持中医药的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2019年04月02日 12 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)