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“五一”小长假火车票今日开售 多条线路将调整

张猛

2019年04月02日08:06  来源：中新经纬
 
原标题：“五一”小长假火车票今日开售 多条线路将调整

　　2日起，2019年“五一”小长假首日(5月1日)火车票将正式开售。值得注意的是，4月10日起，全国铁路将实施新的列车运行图，届时多条铁路线路将调整。

　　热门线路车票要尽早购买

　　火车票 中新经纬 摄

　　按照全国铁路车票网络预售期30天计算，从4月2日开始，乘客可以通过12306网站、12306APP、95105105电话购买“五一”小长假首日(5月1日)的车票；从4月5日开始，可购买“五一”小长假最后一天(5月4日)的返程火车票。

　　2018年“五一”小长假期间，全国铁路累计发送乘客5224万人次，创历年“五一”假期乘客发送总量新纪录。经国务院批准，2019年劳动节放假安排调整为5月1日至4日，共4天。今年“五一”假期从原来的3天增加到了4天，预计客流量将出现较大幅度的增长，铁路部门建议市民早做行程安排，尤其是北京、武汉、重庆、南京、成都、西安等热门方向的乘客，假期首尾两天将是客流高峰期，有计划出行的乘客一定要提前购票，以免耽误行程。

　　资料图 中新经纬 熊家丽 摄

　　多条铁路运行线路调整

　　2019年4月10日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图，北京至青岛、北京至兰州、兰州至成都等动车组列车运行时间将进一步缩短。

　　青岛进入北京3小时交通圈，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟；北京至兰州间高铁运行时间压缩，调图后，北京西至兰州西方向列车运行时间由8小时04分钟压缩至7小时23分钟，兰州西至北京西方向列车运行时间由8小时32分钟压缩至7小时22分钟；首次开行兰州至成都间动车组列车，兰州至成都间往返分别历时6小时50分钟和6小时52分钟，较既有线列车运行时间压缩约5小时。

　　中国铁路总公司也对部分列车开行方案进行了优化。增开了沈阳至佳木斯、大连至齐齐哈尔动车组列车各1对。服务雄安新区建设，在目前白洋淀站停站列车39列的基础上，新增10列白洋淀站停站列车。

　　这些购票技巧要铭记

　　如果车票开售的第一时间没有抢到票也不要着急，开售30分钟后，如有乘客未及时付款，车票会重新返回系统发售；开车前15天，是退票高峰期，开车前48小时和24小时，系统会放出部分剩余车票每天一般22点到23点是退票高峰。每个停靠车站有一定比例的分配票额，如有未售完的票，开车前一天余票将再次出售。

　　此外，“接续换乘”也是不错的选择，当遇到出发地和目的地之间的直达列车无票时，可以尝试用接续换乘的方法买到回家的车票。

　　铁路部门提示广大乘客，请不要通过第三方代购网站和手机客户端购票，避免因代购方冒用他人信息导致无法在网上办理退票、改签，影响您的出行。请您不要将个人信息提供给第三方网站和手机客户端，以免个人信息泄露带来风险。

(责编：杨曦、蒋琪)
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