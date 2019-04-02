原标题：降准减税叠加效应正显现 经济数据向好A股吹春风

尽管要到4月中下旬我们才能够一窥今年第一季度经济数据的全貌，但3月31日国家统计局公布的PMI已经让大家感受到了春天的气息。降准减税的叠加效应已经显现，对外经贸关系也正处于改善之中，市场投融资环境明显好转。A股市场正在接受着春风的洗礼。

4月1日，政府工作报告承诺的扩大增值税改革正式落地实施。分行业梯次降低增值税税率水平，并且要确保主要行业税负明显降低。

3月31日，国家统计局披露，3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，时隔3个月后重回临界点以上。

另外，国家统计局新闻发言人毛盛勇在3月中旬透露，3月份前10天全国日均发受电量同比是两位数增长。而今年前两个月的发电量为10982亿千瓦时，增幅仅为2.9%。

4月1日，A股市场以跳空高开回应增值税改革和PMI数据的上扬。

增值税改革是按照既定节奏进行的，对企业是绝对的大利好，此处不再做过多评论。

我们在这里多讲一讲经济数据。其实，3月份经济数据的这些积极变化，李克强总理已经向各界进行了预报。比如，在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上的主旨演讲中，李克强总理提到，今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到改善。特别是进入3月份，日均发受电量增速达到两位数，进出口、货运等增长加快。

李克强强调，当前中国经济的稳定态势，也说明我们前期实施的降准、减税等政策措施和近期发出的宏观政策信号效应正在显现，市场主体活跃度稳中有升。

3月份的PMI数据为我们开了个好头儿，接下来的数据也应该是亮点纷呈。此外，前两个月的就业、物价、国际收支、消费者信心指数、制造业新订单指数等指标就已出现明显向好趋势，3月份应该会进一步向好。

另外，有一个谣言不得不在这里说一下。3月29日，央行官方微博称，“央行下调存款准备金率0.5个百分点”为不实消息。

笔者认为，这个虚假信息其实代表着市场的一个固有思维，即稍微遇到些困难，就开始“等、靠、要”政策。他们只注意到了“如果经济运行出现超出预期的变化，也将采取更加有力的应对举措”的承诺，却没有很好的领会“不会采取为维持短期增长而损害长期发展的做法”的警示。

在降准减税等政策的叠加作用下，经济数据开始出现向好势头，A股市场也作出了积极回应。但“观察中国经济、判断宏观政策取向，要把时间轴拉长了看，重在看全年、看整体、看趋势”。A股市场的投资者也应持有这样的观点。

(责编：杨曦、蒋琪)