中国债券市场的国际吸引力不断增强

4月1日，中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数。这是继A股纳入明晟（MSCI）新兴市场指数之后，我国金融市场又一次被国际主要相关金融指数所接纳。
近年来，中国经济在世界经济中的比重持续上升，国际投资者对人民币资产的配置需求不断增长。我国金融市场对外开放不断推进，为国际投资者投资境内人民币市场提供了更多的便利途径，特别是“沪港通”“深港通”“债券通”等一系列投资渠道的开通，让越来越多的国际投资者从“感兴趣”直接转入到“动起来”。
据国家外汇管理局发布的《2018年中国国际收支报告》显示，2018年，我国证券投资项下净流入1067亿美元，较上年多流入2.6倍。从交易项目看，2018年，股权投资净流入430亿美元，较上年多流入12倍，债券投资净流入637亿美元，较上年多流入1.4 倍。体现了我国资本市场有序开放、市场基础设施日臻完善和境内外金融资产价格相对变化等共同作用的结果。
截至2018年末，中国债券市场存量规模达86万亿元人民币，其中国际投资者持债规模近1.8万亿元人民币，同比增长46%。
目前，境外机构参与中国债券市场表现得更加活跃。彭博方面提供的数据显示，2018年全年“债券通”交易笔数近7500笔，交易量8900亿元人民币左右，日均交易量35.8亿元人民币。2019年2月，虽然扣除假期后仅有15个交易日，但当月交易量达到972亿元人民币，日均交易量64.8亿元人民币，日均交易量较2018年日均水平接近翻番。中债登数据显示，2018年1-2月，境外投资者购买了105亿元人民币的政策性银行债券，而今年同期该数字猛增至607.9亿元人民币。
“中国金融市场开放的新政策不断推出，境外投资者进入市场的力度越来越大。”彭博中国总裁李冰说，2018年境外机构进入中国市场，主要是购买中国国债。但今年以来，政策性银行债的比重加大。“这是一个非常健康的发展，从配置国债到配置政策性银行债券，是境外投资者对中国市场的进一步肯定。”
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】