原标题：“黑车”为何能打出真的出租车发票？

可以提供正规出租车发票，金额还可以随意调……“新华视点”记者近期在上海虹桥火车站等地暗访发现，提供正规出租车发票成了不少“黑车”的揽客手段。“黑车”如何能打出正规的出租车发票？

提供正规发票成揽客手段

3月18日晚10点30分左右，记者在虹桥火车站到达出口看到，尽管有车站管理人员在现场维持秩序，但仍有一些不明身份人员公开揽客。

“小伙子，打车吗？”一位中年女性询问记者。记者问是否是正规出租车，对方回答“是专车”。记者表示需要出租车发票用来报销，对方马上表示可以机打正规出租车发票，“报销肯定没问题”。

谈妥后，该女子联系司机，将记者和另一位乘客送上一辆安徽牌照的墨绿色面包车。到达目的地，记者微信转账后，司机拿出一个长10厘米、宽5厘米左右的机器，操作一番后，打出一张金额为75元的出租车发票。发票印有“上海铭泰出租汽车有限公司发票专用章”，出租车车牌号为FM3270。

3月20日晚7点30分左右，记者再次来到虹桥火车站，不断有“黑车”司机招揽生意。记者表示去浦东国际机场，且需要出租车发票，对方表示，车费240元，“可以找人打一张真发票”。

随后，这名“黑车”司机来到一辆白色面包车前，车内的人打出了一张面额为297元的出租车发票。发票印有“上海强生常宁出租汽车有限公司发票专用章”，出租车车牌号为FM7722。

两张发票是真的吗？记者登录国家税务总局上海市税务局网站，第一张发票的查询结果显示，这张发票于2016年1月14日由国家税务总局上海市税务局出售，购票方为上海铭泰出租汽车有限公司。第二张发票的查询结果显示，发票于2017年11月14日由国家税务总局上海市闵行区税务局第十四税务所出售，购票方为上海强生常宁出租汽车有限公司。

记者拨打12366税务服务热线，将两张发票信息提供给接线人员。对方表示，发票信息是真的。

打票机网上能买到，部分出租车公司发票管理随意

“黑车”怎么能打出正规出租车发票呢？

在转转二手平台上，记者以“打票机”为关键词搜索出不少商品，售价从两三百元到六七百元不等。一款“的士出租车手动打票机”的历史交易量为12台，卖家表示，机器最低480元，出租车发票200元一卷。

在淘宝网也可以搜索到相关打票机。记者联系一款售价为650元的“出租车通用打票打印机”卖家，对方表示，打票机是由市面上常见的打印收银小票的针式打印机改装而成，终身售后，“上车时间、下车时间、车牌号、里程、金额、等待时间、是否收取燃油费都可以自己编辑”。这意味着，“黑车”司机可以随意打印发票，想打多少打多少。

“机器好搞，发票难买。”一名“黑车”司机对记者说，弄到正规出租车空白发票很关键。

青岛出租车司机徐力华告诉记者，他所在的出租车公司每月给司机发放10卷出租车发票，每卷100张。“如果用完可以再找公司要。公司会说，这个票就你自己用，不要给别人。”

记者随机询问了一些出租车司机，他们表示，有的出租车公司发票管理较宽松，可以随时领取，领取之后到底用了多少也不会去查。他们也曾听说有人私下倒卖、出售空白出租车发票。

公开信息显示，此前，上海公安机关曾破获过出租车司机倒卖发票的案件。案件中，出租车司机孙某多次向杜某出售出租车发票共计1042份。

对于记者拿到的“黑车”发票，上海强生常宁出租汽车有限公司回复称，根据发票信息查询发现，该发票此前曾被盗，公司去年1月曾向派出所报案。上海铭泰出租汽车有限公司工作人员表示，发票信息是真的，但如何流出还在调查中。

徐力华告诉记者，自己身边也发生过类似事件。有出租车驾驶员因吃午饭、去洗手间离开车辆，空白发票因此被盗，但也存在出租车驾驶员将发票倒卖后，谎称发票丢失或被盗。

加强出租车发票管理，倒卖发票要严打

上海市交通管理部门接受记者采访时表示，今后将继续督促企业对每月车辆和驾驶员发票领用情况，定期组织与实际服务车次进行抽查和比对，发现异常情况及时查处。

据记者了解，上海市交通主管部门早在2012年就明确了出租汽车行业发票管理的相关要求，要求企业对出租汽车发票的发放、使用、结存等进行账簿登记，严格专人保管，防止因管理疏漏造成发票丢失。

对于网售打票机的问题，转转方面回复称，平台风控团队已加强对相关物品审核筛查，如确认平台上卖家所售物品涉嫌违规违禁，会立即下架和封禁。截至记者发稿，在转转平台搜索“打票机”已无法查到相关物品，并显示“搜索结果可能涉及不符合相关法律法规和政策的内容，未予显示”。

倒卖发票不仅违反行业管理条例，还面临法律风险。根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)，非法出售普通发票一百份以上或者面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。

中央财经大学财税学院教授温来成认为，包括出租车发票在内，部分行业的发票管理存在漏洞和薄弱环节。“税务机关和行业主管部门应组织不定期的检查，对于倒卖发票的违法行为严厉打击，遏制这些行为蔓延。”（新华社上海4月1日电）

(责编：蒋琪、杨曦)