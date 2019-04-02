原标题：增值税“礼包”到位 部分奢侈品牌零售价格下调3%

原标题：增值税“礼包”到位 大牌洋货纷纷降价

从昨天开始，更大幅度的降低增值税“大礼包”如期而至——制造业等行业的适用税率由16%降至13%，交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。

降税首日汽油降价

大家最直观的感受是，昨天开始汽油价格有所下降。以北京地区为例，因增值税税率下调，汽油最高零售价格下调225元/吨、柴油最高零售价格下调200元/吨。

目前北京地区92号汽油最高零售价6.87元/升，调减0.18元/升；95号汽油最高零售价7.31元/升，调减0.19元/升；98号汽油最高零售价8.29元/升，调减0.19元/升；京标0号柴油最高零售价6.54元/升，调减0.18元/升。

出口退税率安排3个月过渡期

此次深化增值税改革还对两类退税率进行了同步调整，一是出口退税率，二是离境退税物品退税率。

配合此次增值税税率调整，4月1日起，将原适用税率和退税率均为16%的出口货物劳务，退税率调整为13%；将原适用税率和退税率均为10%的出口货物和出口服务，退税率调整为9%。同时，为保障企业的合法权益，给出口企业消化库存留出时间，对调整退税率的出口货物服务安排了3个月的过渡期，过渡期内出口已按原税率征税的货物服务，仍执行原退税率。

自2019年7月1日起，出口上述货物服务，一率执行调整后的退税率，购进时已按16%、13%税率征收增值税的，执行13%的退税率；购进时已按10%、9%税率征收增值税的，执行9%的退税率。

2019年6月30日前出口适用增值税免抵退税办法的货物服务，继续执行16%或者10%的退税率。自2019年7月1日起，出口上述货物服务，执行调整后的13%或者9%的退税率。

境外旅客离境退税改为11%和8%

关于离境退税率的调整，此前境外旅客购物离境退税政策的退税物品统一执行11%的退税率。此次增值税税率调整，将原10%的适用税率调整为9%。配合税率调整，将适用税率为9%的退税物品，退税率调整为8%，其他退税物品，仍维持11%的退税率。

也就是说，自昨天起，退税物品的退税率由原11%一档调整为11%和8%两档，适用税率为13%的退税物品，退税率为11%；适用税率为9%的退税物品，退税率为8%。离境退税物品退税率的执行时间，是以境外旅客购买退税物品取得的增值税普通发票开具日期为准。同时，为最大限度保证境外旅客权益，退税率调整的退税物品也设置了3个月的过渡期。

进项税抵扣范围将进一步扩大

4月1日起，我国将开始实施新的增值税税率，包括期末留抵税额退税制度等深化增值税改革的举措将同步试行。这意味着，伴随今年深化增值税改革的全面推开，增值税万亿减税开始落地。

据了解，增值税税率的调减只是今年深化增值税改革、实施更大规模减税降费的一个环节。相关部门还将进一步扩大进项税抵扣范围，以完善抵扣链条；试行期末留抵退税制度，减少因留抵导致的企业资金占压问题，增强税收中性。

改革后，最终要使主要行业税负明显下降、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增，纳税人最终受惠。

国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫日前在接受采访时，回顾了今年《政府工作报告》部署深化增值税改革后，税务部门采取措施保证此轮增值税改革出台的始末。

国家税务总局3月5日当天即下发通知，从汇聚改革合力、做实改革举措、确保改革成效三方面提出12项具体措施，部署各地税务机关迅速做好改革准备。

此次深化增值税改革，主要包括“开好票”“报好税”“算好账”“服务好”“完善好”等攻坚战。其中，“开好票”是各项措施落地生效的重要前提。3月18日，税务部门启动了纳税人税控开票软件升级工作，3月28日，升级工作已全面完成。

3月20日，国务院常务会议审议通过改革方案后，税务总局立即会同有关部门制发了深化增值税改革政策文件，并且配套制发5份征管文件和工作通知，第一时间回应社会关切，推动形成稳定积极的改革预期。3月25日，国家税务总局召开了全国税务系统业务培训视频会议，面向税务干部开展了“一竿子插到底”的业务培训。各地税务机关也全方位、多角度主动发声，开展政策宣传辅导，帮助纳税人理解好、运用好各项减税政策。最终，调降增值税税率的更大幅度降低增值税“大礼包”昨天如期实施。

奢侈品部分品牌改标签降价

昨天，北京青年报记者在王府井商业街看到，LV和GUCCI迎来今年首次降价，目的是为了响应国家增值税减让政策，其商品零售价格下调3%。

在王府井LV旗舰店，一位女售货员说，店内商品都降价3%，产品包装上已经更换新价签。以复古经典款NEVERFULL中号手袋为例，调价前零售价格为每只10300元，调价后价格为每只10000元，且全国各大专卖店、线上线下价格一致。

对于与欧美市场价格差异问题，这位售货员称，也就比欧洲市场贵1000元上下吧，“如果代购说能比官方价格便宜两三千元，那肯定就是假货了。”

GUCCI王府井中环专卖店的售货员表示，税率从16%下降到13%，意味着中国市场的零售价格与国外市场价格差距越来越小。“从消费者心态来看，如果是自己消费，也许不会太在乎千元左右的差价，但如果是买了送人，代购渠道货源可疑，被检测出假货就尴尬了。”

目前王府井中环GUCCI专卖店还没有更新价签，“我们的收费系统已经按照新价格结算了。”

除了LV和GUCCI，也有其他奢侈品牌加入降价队伍。据报道，历峰集团旗下品牌万宝龙日前发布声明，积极响应增值税下调的号召，从4月1日起对旗下在售产品，包括书写工具、皮具等产品系列的价格进行调整，具体产品价格以店铺及官方网站实际售价为准。据了解，此次降价是品牌为响应中国4月1日起开始实施的增值税减让政策，其中原适用的16%税率调整为13%，与之相对应的跨境增值税也同步下降。

苹果产品今年首次全面降价

有网友发现，3月31日晚间，苹果官方商店及天猫旗舰店两大官方渠道进行维护，原来，这是在为4月1日起的调价做准备。

为响应中国即将实施的增值税减让政策，4月1日，苹果官方迎来今年首次全面降价，包括最新款Air Pods等产品纷纷降价。登录苹果官方旗舰店或其天猫官方旗舰店，单品最高降价幅度达8%。

新品Air Pods配无线充电盒版本降价前的价格为1599元，降价之后为1558元。去年秋季发布会推出的iPhone XS的降价幅度则为500元。价格调整前，iPhone XS 64GB的售价是8699元，降价之后为8199元；256GB的价格是10099元，降价之后是9599元。

业内人士分析，这次价格调整，响应减税政策号召很可能只是一方面原因，应对来势汹汹的竞争对手的“包抄”，价格调整无疑为其在中国市场的竞争带来更大优势。

汽车销售

多品牌“官宣”下调售价

在调整增值税的政策还未落地时，就有一大批汽车品牌宣布下调售价。

3月15日，奔驰率先官宣，购买全车系产品提前享受价格优惠，降价幅度最高至6.4万元。随后，宝马、捷豹路虎、林肯、沃尔沃等品牌也加入了降价潮。其中，宝马最高降幅为6万元，捷豹最高降幅为4.2万元，路虎最高降幅8.5万元，沃尔沃最高降幅达6万元，林肯最高降幅为2万元。

3月26日晚，一汽-大众官方微博发布消息称，下调全系在售车型官方指导价，其中全新一代CC降幅最高，达到8000元。此外，SUV车型探岳、探歌也将会有最高0.59-0.6万元的降幅。

很快，上汽大众也宣布，从3月27日起下调大众品牌车型厂商建议零售价，最高降幅高达2万元。3月28日，上汽通用也宣布下调别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌在售车型的厂商建议零售价。

4月1日，在增值税税率下调政策正式实施的当天，福特汽车宣布下调旗下全系进口车型在中国市场的厂商建议零售价。调整后的福特全系进口车型价格降幅最高达3.4万元。

大众汽车商旅车品牌宣布进一步下调全部在售车型的厂商建议零售价，涵盖迈特威和凯路威车型。其中，迈特威车型降幅最高达13300元。

保时捷也对旗下全系车型开始降价销售，价格下调0.5万元至10万元不等。其中，718下调1.3-2.3万元；Panamera下调2.5-6.5万元，Macan下调1.3-1.7万元，卡宴下调0.5-1.8万元。

一汽丰田汽车销售有限公司也下调旗下部分在售车型的厂商建议零售价格，一汽丰田车型价格最高降幅达1.1万元。

广汽丰田同日下调热销车型和维修保养零部件价格，汉兰达、C-HR最高调降5000元。

由于汽车市场的持续低迷，激烈的“价格战”下，部分品牌的经销商终端零售价早已经低于厂商建议价很多，更有部分经销商在集合各种活动后，以指导价格八折基础上出售，因此，此次增值税税率下调带来的官方指导价下降，可能不会对终端交易价产生过大的影响。

文/本报记者 张钦 赵新培 温婧 王荣辉

(责编：赵爽、杨曦)