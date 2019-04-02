原标题：PMI超预期 二季度经济向好信号渐明

从PMI到固定资产投资、社会消费品零售总额等一系列宏观经济数据已经出现改善的迹象，业内人士普遍认为，随着稳增长、减税降费等一系列政策的落地，企业尤其是中小企业的经营状况正在改善，二季度中国经济持续向好值得期待。

PMI重回扩张区间

“稳增长”政策效果正在显现。4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.8，创8个月新高，较2月回升0.9个百分点，四个月来首次处于扩张区间。其中，新订单指数小幅回升，创4个月以来最高，新出口订单指数也反弹至荣枯线以上，制造业内需和外需均温和回升。

财新制造业PMI走势与官方制造业PMI基本一致。此前一日，国家统计局公布的中国3月官方制造业PMI为50.5%，比上月上升1.3个百分点，为6个月内新高。这也是月度PMI数据时隔3个月后重回临界点以上。从企业规模看，大型企业PMI为51.1%，低于上月0.4个百分点，高于临界点；中、小型企业PMI为49.9%和49.3%，分别比上月上升3.0和4.0个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，3月份生产活动加快，内需继续改善，生产指数和新订单指数均升至6个月高点，其中生产指数为52.7%，高于上月3.2个百分点；新订单指数为51.6%，高于上月1.0个百分点，连续两个月扩张加快。表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。新动能较快增长，消费品行业运行稳定。高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI分别为52.0%、51.2%和51.4%，均明显高于制造业总体。此外，在流通领域部分生产资料价格上涨的带动下，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数升至53.5%和51.4%，分别高于上月1.6和2.9个百分点，均为5个月高点。随着供需两端回暖，企业加大采购力度，本月采购量指数升至扩张区间，为51.2%。

“各分项指数环比均有不同程度回升，表明经济有进一步回暖迹象。”国盛证券首席分析师熊园说，3月中小企业PMI分别回升至49.9%和49.3%，表明在一系列简政减税降费政策逐步落地后，中小企业景气度也有所回升。恒大经济研究院院长任泽平也指出，供给侧结构性改革升级版和逆周期调节提振企业信心，宽货币到宽信用、财政发力等促使企业经营预期指数和采购量大幅上升，中小企业明显改善，成为3月PMI上升的主要力量。

行业企业盈利改善预期形成

除了宏观层面的数据外，在中观行业和微观企业层面，盈利水平改善的预期也正在进一步形成。在汽车行业，2019年一季度以来，行业复苏预期正在形成。招商证券研究显示，一季度以来行业零售销量、库存、终端折扣价格已边际好转。1月全月零售数据开始环比复苏，但仍未至拐点，最早可能于5-6月迎来拐点。

在工程机械行业，第一商用车网最新数据显示，2019年3月份，我国重卡市场共销售各类车型约14.4万辆，环比今年2月上涨85%，比上年同期的13.89万辆上涨4%，刷新了重卡市场月销量的历史新高。

在微观端，从上市公司的盈利水平来看也正在出现边际改善的迹象。WIND统计数据显示，截至2019年4月1日，两市共有654 家上市公司发布了一季报业绩预告。从类型上来看，预增163家、续盈22家、略增128家、扭亏48家，正向类型合计为361家，占比为55.1%。以预告净利润同比增长下限计算，将有328家上市公司一季度实现净利润增长，其中增幅在50%以上的有181家；以预告净利润同比增长上限计算，则将有418家上市公司一季度实现净利润增长，其中增幅在50%以上的将有254家。

国金证券则预计，一季报A股业绩增速将继续回落，但中小创业绩环比将出现明显改善。去年四季度大量商誉减值、资产减值等导致出现了较大的非经常性损益，但由于一季报基本不会受到商誉减值和资产减值等因素的明显影响，并且随着前期并购重组导致的外延式增长对企业盈利的影响式微，中小创业绩逐渐回归到内生增长的状态，2019年一季度中小创业绩增速环比将明显改善。

二季度经济升势可期

事实上，除了PMI之外，最近公布的多个宏观经济数据均可圈可点。1-2月份，共完成固定资产投资（不含农户）44849亿元，同比增长6.1%，增速比去年全年加快0.2个百分点。其中，基础设施投资同比增长4.3%，增速比去年全年提高0.5个百分点。社会消费品零售总额66064亿元，同比名义增长8.2%。进出口总额45441亿元，同比增长0.7%，上年12月份为下降1.2%。

“预计随着减税降费政策的铺开、货币传导机制的疏通，企业的生产信心将逐步修复，有利于经济的稳定增长。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远说。兴业证券首席宏观分析师王涵认为，二季度经济显现向好趋势。一方面，从社融到经济可能有3个月左右的滞后，效果在二季度可能体现更明显，企业经营感受比较好的情况逐渐落地；另一方面，减税降费更多从4月开始实施，对经济的效果在4月可能会有更多体现。

海通证券首席经济学家姜超认为，在从去杠杆转入稳杠杆之后，全社会的融资增速已经在2018年末见底，这预示着中国经济有望在2019年二季度企稳。而本轮经济企稳的动力并非是基建和地产投资等传统刺激，而是来自于减税降费政策推动下，居民消费和企业研发的回升，这种模式下经济回升的力度或许不大，但是经济增长将更加稳定、也更可持续。

中国银行国际金融研究所研究员李赫也表示，受内需持续回暖、出口增速低基数等因素影响，预计3月进出口数据会有所好转。此外，3月PPI同比也将有所改善，助力工业企业利润有所好转。随着政策托底作用进一步显现、工业企业利润将触底回升，市场预期正逐步趋好。

(责编：蒋琪、杨曦)