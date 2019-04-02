原标题：“校长陪餐”制昨日正式实施 家长可不定期进校园“陪餐”

原标题：家长可不定期进校园“陪餐”

近日，教育部、市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等部门公布《学校食品安全与营养健康管理规定》，提出中小学幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，有条件的中小学幼儿园还应建立家长陪餐制度，该规定自2019年4月1日起施行。

“校长陪餐”能否真正落实？家长是否也能走进学校陪餐？集中用餐陪餐制度的实行过程中，还存在哪些困难？昨日，北京青年报记者对本市的部分中小学进行探访。

陪餐六年 学生口味“了如指掌”

“不能只吃肉不吃菜，要荤素搭配。”“今天的丸子好吃吗？” ……昨天中午11点半左右，北京舞蹈学院附属中学丰台实验小学的同学们陆续下课走进食堂吃饭。该校校长刘洪排着队，拿着餐盘在食堂窗口排队打饭，打完饭走到一个空座位上与同学们边吃边聊了起来。北京青年报记者了解到，自从学校建起食堂开始，刘洪已经陪餐六年。

刘洪告诉北青报记者，在自己陪餐的过程中，孩子们很乐意跟她分享就餐的感受。“跟学生们一起吃饭能知道学生们对饭菜质量、口味的反馈，有什么需求。比如以前因为土豆好洗好炖而且易消化，食堂里就会经常用土豆来跟各种菜品一起炖，但是学生就向她反映不喜欢这样吃，了解之后她就对食堂的餐食品种进行了调整。”

刘洪说：“学校在餐食口味上都是按照学生的口味准备，少油少盐，严格控制用量，如果教师觉得口味过淡，我们给老师准备了单独的调味料。”

每天11点，刘洪会准时出现在后厨，检查食堂餐的准备情况、留样情况、冰箱冷藏的温度达不达标，饮料是不是在保质期内。学校设置了“双保险机制”，不仅校长陪餐，每天还有一位学校领导来轮流陪餐，而且要填写“陪餐记录表”。

陪餐老师、领导也有健康证

新政中明确，集中用餐陪餐制度的同时，要求每餐均应有学校相关负责人与学生共同用餐，做好陪餐记录。那么陪餐记录都写哪些内容呢？

海淀区二十中附校的校长鲁爱茹表示：“除了一同用餐之外，我还会询问孩子们对午餐的感受，并且针对每顿营养餐写下详细的餐评，对餐食的主副搭配，外观品相、咸淡、油量逐一提出改进建议，当天反馈给食堂负责人。”

东城区九条小学学校负责人告诉北青报记者，学校的“托管食堂”的供货来源、餐具卫生、饭菜可口度、饭菜温度、餐具消毒、员工培训等都要进行一一记录、逐项把关。

北京师大附中平谷第一分校学校带班领导在检查饭菜质量时采取一看、二闻、三尝的工作流程，确保无任何问题，随后值班领导与同学们一起就餐，征询就餐学生的意见和建议，做好陪餐台账记录。学校还开通了校长信箱，充分征询学生的意见和建议。

北京舞蹈学院附属中学丰台实验小学，不仅有陪餐制度，每位陪餐的领导、老师都有健康证，保证了他们进入后厨检查安全和卫生时的安全。

广渠门中学，每天的校长、副校长陪餐中都要写陪餐记录。今天饭菜吃了是什么感觉？学生们是否满意……这些都会写进这份陪餐记录中。

家长可不定期走进校园“陪餐”

政策中“有条件的中小学幼儿园还应建立家长陪餐制度”这条，备受家长们关注，北京的学校也有自己的做法。

除了每天中午安排一名中层以上干部陪餐之外，实验二小平谷分校还在家长中招募志愿者，每天中午一名家长志愿者陪同学生就餐。

北京舞蹈学院附属中学丰台实验小学成立了“伙委会”，伙食委员会的成员由家长组成，几乎每班都有一个家长进入“伙委会”。进入“伙委会”的家长都必须办健康证，每学期都可以定期在学校的统一安排下，进入后厨，参观和了解后厨情况。同时，还可以将学生对食堂的意见反馈回来，以便于学校改进。

密云区太师屯镇中心小学也有“伙食委员会”，由家长、学生、教师组建而成，定期开展研讨活动，针对孩子们在成长过程中所需要的营养物质来选择餐饮的种类，在学校举行大型活动时，如学校”四节”——体育节、艺术节、科技节、读书节，还有每个季度的“家长开放日”都把家长“留”下来，让他们在餐厅吃饭，征求他们的意见和建议。

大兴区第二小学在建立“校领导干部陪餐制度”的前提下，也邀请了家校研究会成员，在上个月分批走进校园、走进食堂、走进班级，开展学校食堂抽查、参观活动。此外，家长代表们随时可以和学校联系，到校进行抽检。

门头沟区新桥路中学也成立“膳食委员会”，由家长代表、教师代表、学生餐负责人、校医以及领导干部组成，并加入学校陪餐队伍，同校领导一并先行试餐，观察孩子们用餐时反应，并收集意见反馈。学校会邀请每位家长参与5天陪餐。副校长赵芳认为，只陪一天，偶然因素太多，连续吃上5天，才能让家长真正了解食堂的日常伙食，及时发现问题。

文/本报记者 蒲长廷 武文娟 林艳 刘婧

(责编：赵爽、杨曦)