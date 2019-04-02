紧急响应山西沁源森林火灾 自然资源系统提供应急测绘保障

人民网北京4月2日电 （朱江）“3月29日13时30分许，山西省长治市沁源县王陶乡郭家坪附近突发森林大火，因当日风速较大，火势迅速蔓延，危及周边聪子峪乡、赤石桥乡、官滩乡、郭道镇的部分村庄，截至30日7时共撤离3800余人。”记者从自然资源部获悉，30日上午9时，自然资源部地理信息管理司接到应急管理部来电，请求提供火灾现场遥感影像资料后，迅速启动预案，组织相关单位为火灾救援提供应急测绘保障。

自然资源部国土卫星遥感应用中心于30日10时14分将灾前高分一号影像通过“自然资源卫星影像云服务平台”提供至国家基础地理信息中心及山西省自然资源厅，立刻制定30日及31日的高分4号和高分1号C、D星过境拍摄计划，迅速提交卫星运控方，于11时16分将2景卫星影像提交国家基础地理信息中心及山西省自然资源厅。为提供多源传感器数据，于12时44分向中国资源卫星应用中心提交了高分3号卫星拍摄计划，于当日12时56分、13时40分和17时22分向国家基础地理信息中心及山西省发送高分一号C星、高分四号卫星影像。

国家基础地理信息中心紧急开展应急专题地图的编制工作，利用最新的1：5万、1：25万地形图数据与部国土卫星遥感应用中心提供的灾前、灾后卫星影像数据，先后制作了沁源县最新的行政区划图、火灾区域灾前及30日早8时和11时的影像地图分别推送至国务院办公厅、应急管理部及山西省遥感中心，为火灾救援提供高效地图保障服务。

山西省测绘地理信息院在接到当地应急响应指令后，安排山西省遥感中心应急分队携应急车、无人机等于30日凌晨4时左右赶赴至现场，利用无人机开展了影像资料数据获取工作，根据推送资料制作并向前线指挥部门提交了《沁源县火情灾前影像图》《3月30日红外成像火情范围图》《30日11时火情范围遥感卫星影像图》等应急指挥用图，为了解火情，安排部署救援工作提供了有力支撑。

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