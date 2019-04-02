当心这类诈骗手法：“微信实名认证”骗术暗藏木马

“微信实名认证”骗术暗藏木马
近日，深圳市反电信网络诈骗中心接到多起冒充微信客服诈骗警情，骗子以需要“实名认证”为由，诱使事主点击木马链接，骗取银行卡信息，最后套走验证码，导致银行卡被盗刷。
“根据规定，您的微信需实名认证，今日24点前未认证将停用所有功能，为避免给您带来不便，请登录XX网址进行认证。”前不久，家住深圳市罗湖区的邵先生收到这样一条来自95017的短信后，信以为真地登录了短信中的网站，并按提示填写了自己的身份证资料、银行卡卡号、银行卡密码以及验证码，随后发现所填的银行卡里的钱分三笔被转走，共计9738元。
“这类诈骗手法去年10月份就开始出现，目前又有多人上当受骗。”深圳市反诈中心负责人王征途说，不法分子通过伪基站屏蔽了真正运营商基站的信号，利用虚拟微信客服号码“95017”发送包含虚假钓鱼网站的短信，这是骗子为了让事主点击木马链接的借口而已，微信官方不会离开自身应用功能，更不会通过短信方式通知填写或完善任何资料，尤其是涉及填写身份证、银行卡或账户密码等包含隐私信息的资料。
反诈中心提醒，切勿点击不明网页链接，更不要填写社交账号密码、手机验证码、银行卡密码等涉及财产安全的重要信息；目前微信并没有进行所谓的“二次实名认证”。
(以上均据新华社)
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