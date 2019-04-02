原标题：房子“卖亏了”，买家要补钱？业主：大概要补10万元

位于云南昆明呈贡区的花香满径小区，名称听起来令人赏心悦目，但购房者们却比较烦。到今年3月，距离购房合同所约定的交房时间已经过去近两年，虽然房屋早就建好了，购房者们却没能在约定时间内等来钥匙。日前，部分购房者向法院提起诉讼。而开发商却表示，房子“卖亏了”，购房者需要先补钱才能完成交房手续。

补交10万元才能交房

据小区业主文女士反映，自己于2016年买了呈贡花香满径小区的房子，该楼盘是昆明医科大学第一附属医院定向开发的职工配套住房，开发商为云南文产昆明置业有限公司。2016年11月，文女士与文产昆明置业有限公司签订《商品房购销合同》，合同上约定交房期限为2017年6月，但交房时间已超过近两年，自己仍然没能顺利接房。

房子盖好后，开发商通知购房者：因前期造价公司测算错误，住宅、车位销售价格远低于开发建设成本，需要购房者补交土地补偿款、土地增值税、车位费等才能完成交房手续。

2017年11月末，开发商在自己所发的新公告中请购房者补交费用，购房者们向记者提供了这份《关于花香满径小区补交费用的标准和说明》。按照标准，购房者需要补交太阳能热水器、天然气、可视对讲、有线电视等配套费用8600元/户，车位款2万元/个，土地补偿款、土地增值税每平方米245元，新增补收房款等。

对此，购房者张先生表示不能理解：“一套房子我们可能还要补五六万元左右，如果加车位的话大概要补到10万元左右。”

接房费用一涨再涨

对于事后涨价，开发商云南文产昆明置业有限公司解释称：由于造价公司前期测算错误，购房价远低于成本价，使得该项目无法运转和交房，需要购房者补齐差价才可以办理交房手续和产权证。

“如果不交，就拿不到钥匙。”楼盘工作人员表示，这笔钱是额外加的，是由开发商跟两家工程方核算出来的。“因为工程欠款有4.8亿元，购房者补交的费用80%是要抵工程款的。”

对此，购房者们无法接受，多次与开发商沟通，并向房地产主管部门反映相关情况，但并无进展。2019年1月，开发商在《致“花香满径小区”全体购房业主的一封信》中，又开出了更高的补交房款价格：每平方米补交850元。

开发商的要求遭到了许多购房者的抵制。对购房者们关于补交费用是否符合法律规定的质疑，昆明市呈贡区发展和改革局曾给出回复意见：这是买卖双方的经济利益纠纷，协商解决不了，应按照合同中约定的条款通过法律途径解决。

“当时花香满径小区的定价并不比周边小区低，所以开发商现在以‘卖亏了’为由，要求补收各种费用是不合理的。”购房者们这样认为。

卖亏了要补，卖赚了会不会退？

2018年，部分购房者向呈贡区人民法院提起诉讼。同年9月，呈贡区人民法院以简易程序开庭审理，但并未判决。此后，呈贡法院将案件转为普通程序，于今年3月25日进行了公开审理。

在当天的庭审中，被告代理人北京大成(昆明)律师事务所律师方东表示，因为房屋定价低，文产公司收不回成本，欠施工单位工程款，所以施工单位不能通过竣工验收。

原告方代理律师云南震序律师事务所律师张静则表示，无论是被告以亏本要求购房者补交房款，还是以无法通过竣工验收为借口迟迟不交房，都违反了法律规定。“既然已经转化成了商品房购销合同，那么这个合同约束的就应当是原被告双方，所以被告应当按照原被告双方签署的合同进行交付。”

法庭表示，庭前已经组织双方当事人进行过多次调解协商，无法达成一致，将不再组织调解。案件没有当庭宣判。

云南省住建厅工作人员表示，购房者与开发商签订了购房合同，按规定交足了约定的钱款，这个合同就成了规范双方行为的法律底线，谁违约就要承担法律责任。随便拿一条什么理由，就要购房者多付款，于情不通、于理相悖。

有业内人士表示，开发商有开发商的算盘，但购房者也有自己的权益。购房合同白字黑字摆在那里，买卖双方就应该予以执行。今天，开发商以“卖亏了”为由要求购房者补钱弥补损失，如果明天开发商“卖赚了”，是不是购房者也可以分杯羹呢？可现实生活中，又有谁见过房地产商给购房者退钱分利的事情。(记者 黄榆)

(责编：赵爽、仝宗莉)