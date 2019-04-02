最新中国企业家调查报告发布：超八成表示自己“压力大”

中新社北京4月2日电 中国企业家调查系统2日发布最新报告显示，有44.5%的企业家对未来持乐观态度，85.6%的企业家表示自己“压力很大”或“压力较大”。
这份报告名为《转型时期的企业家精神：特征、影响因素与对策建议——2019·中国企业家成长与发展专题调查报告》。这是中国企业家调查系统组织的第26次全国性企业家年度跟踪调查。
对比2008年和2018年调查发现，法治环境对于中国企业家精神的影响日益显著，而政府政策支持等因素的重要性逐渐下降。报告分析，如何深化改革、切实改善政府效率和司法效率，提高要素市场环境水平，建立健全多渠道、健康有序的投融资环境，是未来完善中国营商环境的重点。
在国际和国内市场双重压力下，企业家明显感觉到未来的不确定性增加，企业经营压力的持续加大。报告显示，有44.5%的企业家对未来持乐观态度，近半数企业家表示对未来“不太确定”。
报告还认为，创新上的“马太效应”，促使企业间分化明显。
中国企业家调查系统利用企业创新研发的高投入组和低投入组的差别，分析行业环境对企业创新的影响并发现，五年前面对困难和挑战，选择坚持并积极转型创新的企业家，在五年后的2018年带领企业创造了更多创新产出，也拥有更多资源可以投入到创新中。
报告指出，研发高投入组在下一年研发投入的强度是研发低投入组的2倍，这意味着研发高投入组将持续投入研发，从而获得更高的研发回报，而更高的研发回报又保证这些企业能持续的投入更多研发，形成一种创新上的“马太效应”，促使企业间分化明显。(记者 魏晞)
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