第二届数字中国建设峰会将于5月6日至8日在福州召开

人民网北京4月2日电 今日，国新办就数字中国建设峰会有关情况举行发布会，国家互联网信息办公室副主任杨小伟在发布会上介绍，由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办的第二届数字中国建设峰会将于今年5月6日至8日在福建省福州市召开。
杨小伟表示，第二届峰会有以下几个特点：
一是主题鲜明，定位明确。第二届峰会的主题是“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”，定位为我国信息化发展政策发布平台，电子政务和数字经济发展成果展示平台，数字中国建设理论经验和实践交流平台，汇聚全球力量助推数字中国建设合作平台。
二是内容丰富，规模扩大。第二届峰会主要内容包括：开幕式、主论坛、分论坛、成果展、报告发布、闭幕式等，同时还将举办数字中国创新大赛总决赛。第二届峰会拟邀请嘉宾1500人，展会面积近6万平米，结合福州独特区位优势，还将举办“数字经济·闽江夜话”“有福之州·对话未来”等系列活动。
三是参与更广，注重互动。第二届峰会增设了数字健康、网络科技、卫星应用、数字生态、工业互联网等论坛，届时将举办12场分论坛，国家发展改革委、科技部、工信部、生态环境部、国家卫生健康委、国家航天局等部委都将主办分论坛。峰会期间，将有2场分论坛活动在数字福建（长乐）产业园举办，还安排了数字经济试点示范工程、人工智能公共服务平台等现场观摩活动。
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